A kora reggel az ÜMK-ba belépő szakember és titkárnője azt láthatta, hogy felfeszítették a pénztár előtti rácsot, a faajtót, a széfnek pedig nyoma veszett. A betörők elvitték azt a benne lévő jelentős értékekkel együtt.

A bűntény felfedezése után, az informálódás során a nyomozók megtudták, hogy előző nap a takarítónő távozott utoljára az ÜMK helyiségeiből, de nem észlelt rendelleneset. Nem vett észre semmi különöset a munkaközösség udvarával szemben lévő IKLV-telephely éjjeliőre sem. Az irodák alatt lakók is békésen aludtak, holott máskor még az írógépek kopogását is meghallották, meg azt is, ha valaki felment a lépcsőn vagy járkált az emeleten.

A tettesek nyugodtan elvihették a pénztárból a csaknem másfél mázsás páncélszekrényt.

A munkaközösség akkori vezetője, dr. Kovács Miklós lapunknak elmondta, őt nem lepte meg, ami történt, hiszen akkoriban hazánkban már több ügyvédi munkaközösséget is kifosztottak.

– Persze, kicsit haragszom azokra, akik tették, hiszen valószínűleg mi védtük már őket korábban – tette hozzá szakember.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának a vezetője, Nagy István r. őrnagy is nyilatkozott az ügyről. Kifejtette, a forrónyomos brigád azt jegyezhette fel, hogy a pénztárszoba előtti rácsot tartó bontólemezt szedték ki a falból. Odabent a faládán lévő kis méretű, Bécs típusú páncélszekrényt felemelték, s elvitték magukkal. A mackóban az ügyfelek letétbe helyezett pénze, egymillió 50 ezer forint, valamint a munkaközösség dolgozói bérének egy része volt. Ott tároltak továbbá egy csaknem négyszázezer forint értékű takarékbetétkönyvet, s jelentős értékben okmánybélyeget. Hiányzott majdnem 90 ezer forintnyi kitöltött átutalási utalvány is.

A rendőrök a begyűjtött vallomásokból arra következtettek, hogy éjjel történhetett a betörés, s a nehéz páncélszekrényt autóval szállíthatták el. Az őrnagy arra is kitért, hogy abban az évben a korábbi hónapokban Egerben öt bűntény történt, amelyekben az elkövetők páncélszekrényt feszítettek fel, illetve vittek magukkal.

Az akkor még ismeretlen tettesek épp azokat lopták meg, akik szakmájuknál fogva az ő védelmükre hivatottak.

– Az ügy szakmai nyelven szólva védőköteles – tudatta az ÜMK vezetője. – Ez azt jelenti, az eltulajdonított érték akkora, hogy a kézre kerülő tettesek jogi védelmére ügyvédet kell kirendelni. Mivel elfogultak vagyunk, várhatóan nem a megyéből kerül majd ki a betörők védője.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)