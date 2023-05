– A férfi nem jött ki a rendezett, jó küllemű házból, a szintén idős feleségével beszéltünk. Az asszony védte a férje tettét, próbálta igazolni. Azt mondta, a kutya hibája, aki mindig szökött, a férfi pedig önvédelemre hivatkozik, tehát azt állatja, a kutya megtámadta. Az asszony azt is elmondta, hogy három kutyájuk is volt korábban, igyekezett bizonygatni, hogy jó emberek, és szeretik az állatokat, valamint azt is, hogy köztiszteletben álló emberek, szeretik őket a településen – árulta el kérdésünkre Kapin Richárd, a szurkolók vezetője. Hozzátette, szándékosan csak néhányan érkeztek a helyszínre, igyekeztek emberségesek lenni, lévén szó idős emberről, akiről úgy tudják, beteg is.

– Megtudtuk, hogy az unoka kereste a kutyáját, azt mondták neki, hogy eltűnt, miközben a háztól néhány tíz méterre volt beásva az erdőbe. Az idős asszonyon őszinte megbánást, azt hiszem, nem láttam. Egyszer sírt, egyszer dühös volt, máskor nyugodt. A helyiek viszont egy emberként fel vannak háborodva. A szomszédok azonnal kijöttek, és az elvileg köztiszteletben álló családról nem voltak túl jó véleménnyel, a történtek miatt elítélik. Többen azt mondták, hogy igazából nem is járnak ki a házból, nem igazán ismerik őket – mesélte a történteken Kapin Richárd. Kiemelte, hogy a polgármester a jegyző és a rendőrség is fogadta őket, mindenki korrekt módon állt az ügyhöz.