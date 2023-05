Komoly nehézséget okoz a gyöngyösoroszi patakba fulladt kisfiú családjának a búcsúztató megszervezése. Valentinót a család a roma hagyományoknak megfelelően szeretné eltemetni - adta hírül a Ripost.hu.

– Egy egyszerű búcsúztatásra lenne pénzünk, de egy méltóra nincs. Valentinót mindenképpen hófehér koporsóban, hófehér öltönyben kell örök nyugalomba helyezni, és természetesen kriptában. A temetés végén három galambot és három lufit engedünk el, hiszen az unokám három évesen halt meg – mondta a Ripostnak János.

– Valentinó mindenből a legjobbat érdemli, ami csak létezik! Sajnos az életében nem lehetett gazdag, pedig igyekeztünk neki a lehetőségeinkhez képest mindent megadni. Már azt is megbeszéltük a halottszállítókkal, hogy a szertartás előtt hazahozzák az unokámat, hogy itt is elbúcsúzhassunk tőle, illetve ő is elbúcsúzhasson a háztól, az ágyától. Itt is építünk neki egy ravatalt, hogy igazán megadhassuk neki a végtisztességet – részletezte a hírportálnak a nagypapa.

A család egyelőre nem tudja, mikor keríthetnek sort a szomorú eseményre.

– Még hátravan Valentinó boncolása. Igazságügyi szakértő vizsgálja az unokám holttestét, hogy megállapítsák, hogy pontosan mi történt. Most éppen azon gondolkodom, elmenjek-e a rendőrségre feljelentést tenni, ugyanis van olyan hiteles információm, hogy az unokám nem magától került a patakba, hanem egy idősebb gyerek lökte bele. Természetesen nem szeretnénk vádaskodni, és semmi esetre sem arra utalok, hogy Valentinó nagyobb barátja ölni akart. Inkább arra gyanakszunk, hogy a tragédiánkat egy buta játék okozta – mondta el János, kiemelte, nem igaz, ami a közösségi médiában megjelent a családjukról.