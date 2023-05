A vádhatóság közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot azzal a 22 éves férfival szemben, aki tavaly nyáron Viszneken haladt autójával a megengedett 50 kilométer per óra helyett közel 80 kilométer per órával. A sebességtúllépés miatt a vádlott egy bal ívű kanyarban az úttestről lehaladt, és az úttest melletti betonozott árok falának csapódott, majd a kocsival fejre állt. A balesetben utasa, a sértett többszörös csonttörést szenvedett - tájékoztatta portálunkat dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, ha a vádlott nem lépi át a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályokat be tudta volna venni a kanyart, így nem következett volna be a baleset. Az ügyészség a gondatlan járművezetővel szemben pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabását indítványozta.

Egy másik esetről is beszámoltunk.