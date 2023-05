Heréd, 1996. december 6-a, péntek, Mikulás estéje. A tévében már elkezdődött a Dallas, amikor Zsolt elköszönt édesanyjától, s elindult a selypi diszkóba. Az asszony akkor látta utoljára élve 19 éves gyermekét. Ezt követően még hónapokig kellett várnia, hogy eltemethesse.

Az ügy annak idején nagymértékben foglalkoztatta a közvéleményt, hiszen nem szokványos, hogy egy fiatalember a barátaival együtt indul haza a szórakozóhelyről, ám út közben lemarad, s csaknem négy hónap múlva találják meg a holttestét, mégpedig olyan helyen, ahol egyébként semmi dolga nem akadt.

A történtek után három és fél évvel, 2000-ben találkoztam az édesanyjával. Fia halála óta nem vetette le a gyászruhát; az azóta eltelt idő sem győzte meg, hogy minden körülmény végérvényesen tisztázódott az esettel kapcsolatosan. Úgy gondolta, ha a nyilvánossághoz fordul, talán közelebb kerülhet a megoldáshoz. Nem került.

Személyes holmik is előkerültek Forrás:Archív fotó/Tari Ottó

Zsolt halálát követően számtalanszor elolvasta a rendelkezésére álló hivatalos iratokat. Aláhúzta a vélt vagy valósnak tűnő ellentmondásokat, összevetette a különböző dokumentumokban szereplő adatokat, megvizsgálta gyermeke személyes holmijait, s legalábbis számára bizonyossággá vált, hogy a tragédia nem úgy történhetett, ahogy arról korábban tájékoztatták. Ottjártamkor elővette a paksamétát, majd rövid kommentárok kíséretében megismertette velem a tragédia részleteit.

A diszkó vége

A december 6-áról 7-ére virradó éjszaka Zsolt négy falujabeli fiatallal szórakozott a selypi diszkóban. Barátján kívül velük tartott három lány is. Utóbbiak egyike szerint Zsolt a szórakozóhelyen berúgott, de úgy, hogy le kellett ültetni, sőt egy pofont is lekevertek neki, hogy helyrejöjjön. (Édesanyja észrevétele: ”– Pofozkodni a diszkóban? A fiatalok azt mondják, hogy a verekedőket a biztonsági őrök azonnal kivezetik. Az italról pedig a boncolási jegyzőkönyv másként vélekedik...”)

Zsolt még a teremben odaadott a barátjának 50 forintot, hogy hazainduláskor fizesse ki az ő jegyét is a visszafelé közlekedő „diszkósjáratra”. A lemezlovas hajnali fél 2-kor bemondta, hogy a herédiek járműve indul, aki haza akar menni, szálljon fel. A többségnek azonban még szórakozni volt kedve, ezért a busz nélkülük távozott. Csakhogy amikor véget ért a rendezvény, gyalogosan kellett nekivágniuk az öt-hat kilométeres távnak.

Nyirkos, ködös éjszaka volt, ha a hőmérő higanyszála nem csökkent is fagypont alá. A társaság a 21-es főút felé vette az irányt. Zsolt kissé lemaradt. Hogy pontosan mennyivel, nehezen állapítható meg, mivel a szemtanúk eltérően emlékeztek. Az egyik lány állítólag a Selyp belterületén lévő vasúti átjárónál látta utoljára, a másik – aki szerint ők ekkor már mintegy ötven méterrel előrébb tartottak – ugyanott, a harmadik még a diszkó kijáratánál. Zsolt barátjának viszont úgy rémlett, hogy több kilométernyi gyaloglást követően (az akkor még csak két sávos – A szerk.) 21-esen, a lőrinci téesz és a herédi leágazó között is mögöttük baktatott a fiú.

Valamelyik dokumentumban az egyik tanú következetesen Laciként említette az eltűntet, holott senki nem szólította így, a második keresztnevén. Rosi volt a beceneve. (Édesanyja észrevétele: „– A fiatalok tanúvallomásának jegyzőkönyvét csak 1997. március 6-ával dátumozták, noha az egyik lány kivételével még karácsony előtt kihallgatták őket. Jól emlékszem: legtöbbjüket a szüleik vitték el a rendőrségre.”)

A megyei főkapitányság szakemberei véleményezték az eljárás lefolytatását, s annyit róttak fel hiányosságként, hogy a tanúk meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvekből nem állapítható meg, ki vette fel az adatokat.

Másnap

A fiú anyukája 7-én, szombaton reggel 8 órakor ébredt. Zsolt sehol – ilyesmi azelőtt soha nem fordult elő. Az asszony azonnal átszaladt a szomszédba, elmondani fia legjobb barátjának a rendkívüli esetet. A szomszéd srác ekkor felkereste azt a fiatalembert, akivel az elmúlt este Zsolt együtt indult szórakozni, s aki az éjjel állítólag még a 21-es főúton is látta le-lemaradozó haverját, ám nem találta otthon.

Zsolt édesanyja eközben a szomszédasszonnyal együtt minden arra közlekedő autóbuszt megvárt, hátha az egyikről leszáll a gyerek. Délben elindultak egy nyilvános fülkéhez telefonálni. Útközben észrevették, hogy éppen akkor érkezik haza a „diszkós” barát; a fiatalember elcsodálkozott, hogy Zsolt még nem ért haza.

Az asszony délután felhívta a kórházat, a mentőket és a rendőrséget, eredménytelenül. Az egyenruhások azt mondták, ki kell várni a 24 órát, s csak akkor kezdik keresni az eltűntet. Délután 5-kor a szomszédjával – aki egyben a nagybátyja is volt – és a diszkós társsal elindultak arra a helyre, ahol a fiát utoljára látni vélték. Az egyik mellékútnál kezdték a kutatást, ami azonban sikertelenül végződött. Estefelé az előző napi társaság három tagja felkereste az asszonyt, aki szerint ekkor említette az egyikük azt is, hogy az éjjel a fia be volt rúgva.

A keresés

A következő két hét során az asszony – aki 22 kilót fogyott, testsúlya csaknem egyharmadával csökkent – folyamatosan kapcsolatban állt a rendőrséggel, ám az egyenruhásoktól nem tudott meg semmi biztatót. December 22-én a herédi polgárőrök keresést szerveztek, s ehhez segítséget nyújtottak hatvani, csányi és lőrinci kollégáik, valamint a rendőrök is. Csaknem kilencvenen fésülték át a Heréd-Nagykökényes-Lőrinci-Selyp-Vörösmajor által határolt területet, de Zsoltot nem találták meg.

Az édesanya közben megkapta a fia eltűnésének bejelentését regisztráló jegyzőkönyvet, amelyben meglepődve olvasta, hogy a történteket a valóságosnál egy nappal korábbra, december 5-ére, csütörtökre datálták. Egy fura mondat is szerepel a dokumentumban: állítólag az anya – aki idő közben még jósnőhöz is fordult – az egyik alkalommal annak a feltételezésnek is hangot adott, miszerint a fia esetleg Balassagyarmaton, feltehetően homoszexuális személyeknél tartózkodhat. „Soha nem mondtam ilyet!” – háborodott fel utólag is.

Poszterek Zsolt szobájának a falán Forrás:Archív fotó/Tari Ottó

A halott

Csaknem négy hónap múlva, március 31-én egy traktoros fedezte fel Zsolt holttestét. Azon a kora tavaszi estén, 19 óra tájban nyomozó kereste fel az asszonyt azzal, hogy Héhalom és Nagykökényes között, a mezőgazdasági földterületet határoló akácos szélén fekszik a teteme.

A rendőrség meghosszabbította a nyomozást egészen májusig, majd lezárták az ügyet azzal, hogy bűncselekmény alapos gyanúja nem merült fel. A boncolás eredménye szerint a halál oka lehűlés, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, a vizelet alkoholszintje negatív.

Az asszony fellebbezett az eljárás megszüntetése ellen. Szerinte kizárt, hogy a fia – akit a barátai félénknek tartottak – az éjszakában egyedül elindult volna a határba. Tanúk sora bizonyíthatja, hogy a fiatalok korábban sokszor élcelődtek Zsolt gyávaságán, sőt, kilátásba helyezték azt is, hogy egyszer kipróbálják, mi lesz, ha valahol magára hagyják – érvelt. Hozzátette: a sorozáson éppen gyenge idegzete miatt irányították pszichológushoz, ahová azonban már soha nem jutott el. Emellett, ha igaz, hogy a 21-es úton, a herédi leágazótól alig pár száz méterre még látták, akkor onnan éppen az ellenkező irányba kellett volna gyalogolnia, hogy későbbi fellelési helyére jusson.

A megyei főkapitányság bűnügyi osztálya helybenhagyta az eredeti határozatot, ami szerint a halál időpontja az eltűnés éjszakája vagy az azt követő éjszaka.

Kérdőjelek

A helyszíni halottszemle során az elhalt ruházatát zárt, begombolt állapotban találták – állt a jegyzőkönyvben. Az édesanya azonban csak több mint három év elteltével jutott hozzá az iratokhoz. Az ügyintéző még csodálkozott is, hogy korábban miért gördítettek akadályt a másolatok kiadása elé – állította.

A boncolási jegyzőkönyv a kívülálló számára is megrázó olvasmány volt. A szakértő megerősítette, hogy idegenkezűségre utaló nyomot nem észleltek, ám azt is megjegyezte, hogy az egyes testrészek (a jegyzőkönyv tételesen felsorolja, melyek – A szerk.) hiánya, amiket az erdő-mező vadjai táplálékul fogyaszthattak, lehetőséget adhatott idegenkezűségre is.

– Hogyan kezdhették ki a testét az állatok, ha a ruházatát épen, zárt és begombolt állapotban találták? – tette fel a kérdést az asszony. Egyértelmű feleletet azonban nehéz lenne adni, hiszen csak a jegyzőkönyv szolgál némi ellentmondásos adalékkal, a holmikat ugyanis a kórházban egészségügyi okokból elégették. Ráadásul az iratokban erre nézve is pontatlan állítások szerepelnek, hiszen például a fekete kabátot sötétkék színűként említették.

– Érdekes... – folytatta a töprengést Zsolt édesanyja. – A kezének pont az a darabja hiányzik, ahová az egyetlen különös ismertetőjele volt tetoválva: egy régebbi barátnőjének a neve...

A rossz minőségű, fénymásolt nyomozati fotók a dráma utolsó stációját örökítették meg: felismerhetetlen alak fekszik a földön, keresztbe tett lábakkal, mintha sziesztázna. Kezei a törzs mellett kinyújtva. „– Ilyen pózban hűl ki egy ember? És figyelje meg, a lába sértetlen. Azt nem kezdték ki a vadak?” – csóválta a fejét az édesanya.

A holttestet fellelő traktoros kihallgatásáról az asszony nem kapott jegyzőkönyvet, az általa őrzött iratokban csupán megemlítették a nevét. A férfi nyilatkozott az egyik kereskedelmi tévécsatornának, elmondva, hogy december 10-e és 12-e között éjjel-nappal a kérdéses helyen szántottak, de akkor semmi rendkívülire nem figyeltek fel. Az asszony úgy vélte, ez is elgondolkodtató. Az pedig kiváltképpen, hogy Zsolt fejét két méterre lelték meg a testétől.

Pénztárca, benne az iratokkal és a magnókazetta Forrás:Archív fotó/Tari Ottó

A tárgyak lelke

Ottjártamkor a gyászruhás nő néhány apróságot is behozott: egy olcsó kvarcórát, egy tárcát és egy magnókazettát. – Vizsgálja meg – mutatta a tárgyakat. – Ezek a fiam személyes holmijai, amiket nála találtak. A rendőrség adta vissza.

A karóra vak, lemerült az eleme, de tiszta. A magnókazetta teljesen újszerű; a műanyag borító fényes, a dalcímeket feltüntető, tollal írott szöveget mintha pár perce vetették volna papírra. – Kifogástalanul szól, mondta az asszony, s tette is a készülékbe. Hupikék Törpikék.

Kinyitottam a tárcát: tb-kártya, diszkóbérlet, egyéb iratok. Mind száraz, sértetlen, kifogástalan állapotban. Az egyik rekeszben régi papír tízforintos, ropogós, mintha aznap került volna ki a prés alól.

Az asszony elővett egy másik pakkot is: foszlott bőrtokot, koszos kazettát – lejátszhatatlan, állapítottam meg –, elmosódott szövegű papirosokat.

– Az elmúlt télen próbaképpen kitettem az udvarra – magyarázta. – Ugyanannyi ideig tartottam a szabadban, mint ameddig Zsoltnál voltak az ő cuccai. Nézze meg a különbséget.

Végül egy fém ötvenforintos is az asztalra került: a fiú társa visszaadta a buszjegy árát.

A házban mindenütt fotók: Zsolt képei. Értelmes tekintetű fiatalember. A szobája évek múltán is úgy volt, ahogy annak idején hagyta. Egyszerű berendezés, poszterek a falon, két diplomatatáskányi kazetta. Mindene volt a zene – révedt el édesanyja, és megigazította az ágyterítőt.

Az asszony 2016-ban, Zsolt halála után két évtizeddel hunyt el. Úgy követte gyermekét, hogy a kérdéseire sosem kapott megnyugtató választ.