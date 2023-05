Arról is beszámoltak, hogy egy másik egység a vízsugarakat szerelte meg, melyet az égő szintre az épületen kívüli falsíkon húztak fel és emelték be azt a lépcsőház ablakán, ezzel is biztosítva, hogy a tömlők ne akadályozzák a beavatkozást és az életmentést. A mentési csoport percek alatt megtalálta és hordágyra rögzítette a füstmérgezést szenvedett sérültet, majd védőálarcban menekítették ki a feltételezés szerint füsttel telítődött épületből. A tűzfészket társaik felkutatták, először biztosították, hogy a lángok ne tudjanak továbbterjedni a felsőbb szintekre, majd a vízsugarakkal eloltották a tüzet. Az oltást a magasból mentő gépjárműről kiépített vízsugár is segítette, mellyel felügyelték, hogy az épület külső szigetelésére ne terjedjen át a tűz. Az utómunkálatok során egy nagyteljesítményű ventilátort is használtak a tűzoltók azért, hogy gyorsan átszellőztessék és füstmentessé tegyék az épületet.

A gyakorlat több mint egy órát vett igénybe, melynek tanulságait és tapasztalatait a laktanyában elemezték az egri hivatásos tűzoltók, írták.