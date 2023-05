Három fa dőlt a vasúti sínekre délelőtt Tarnaszentmária határában. A pontos helyszínre a vasúttársaság szakemberei vonattal vitték el az egri hivatásos tűzoltókat, akik motoros láncfűrészek segítségével tették járhatóvá a síneket – tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy kedden kora délután gyöngyösi hivatásos tűzoltók segítettek mentőknek bejutni egy ingatlanba. Délután a Gyöngyös térségében lehulló, nagy mennyiségű csapadék miatt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók négyszer avatkoztak be. Városukban a Kossuth Lajos és a Püspöki utcában raktárakba folyt be az esővíz, a Dózsa György és a Gyümölcsös utcában pedig a lakóházak pincéjében felgyülemlett víz az ingatlanokat veszélyeztette. A tűzoltók szivattyúkkal távolították el az esővizet.