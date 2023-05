A szóvivő elmondta, a második feltételezett szituációban egy veszélyes anyagot tartalmazó küldeményhez riasztották a katasztrófavédelmi mobil laborokat. A beavatkozó állománynak itt teljes légzésvédelem mellett komplett radiológiai-biológiai-vegyi felderítést kellett végrehajtania. Elsőként sugárzást ellenőriztek, majd egy gyorsteszt segítségével különféle biológia veszélyek jelenlétét vizsgálták. Miután sem radioaktív, sem biológiai veszélyt jelentő anyagot nem azonosítottak be, a harmadik lépcsőben egy speciális műszerrel a talált anyag összetételét vizsgálva igyekeztek azt beazonosítani. A feltételezett szituációban természetesen nem tényleges veszélyes anyagot használtak a szervezők és a vizsgálatok eredményeként a szakembereknek sikerült beazonosítaniuk, hogy liszt volt a küldemény tartalma. Természetesen a valóságban és itt a gyakorlaton is mindaddig, amíg be nem tudják azonosítani a talált anyagot, úgy kell rá tekinteni, hogy az egy veszélyes anyag