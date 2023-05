Az áldozatok segítéséről az alosztályvezető elmondta, tanácsadásra, szakmai segítségre is számíthatnak az átvert személyek, illetve jogi segítséget is kaphatnak az Áldozatsegítő Központtól és a Szolgálattól, illetve itt kaphatják meg korlátozott időn (8 napon) belül az áldozati státuszt igazoló dokumentumot is, ami jogi segítségnél, illetve például iratok pótlásánál jöhet jól. Van mód segélyt is kérniük azoknak, akik a csalás következtében kilátástalan helyzetbe jutnak.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)