Beszámoltak arról is, hogy a kutyáját mentette az a 44 éves nő, akit magával ragadott a villámárvíz Gyöngyöstarjánban. Zsuzsa mindenhová magával vitte a vizslát, rajongásig szerette az állatot. A kutya megmenekült, a családanya és egy 50 év körüli férfi viszont meghalt. A helyiek most gyászolnak, de takarítanak és a károkat is most mérik fel. Rengeteg család otthona vált lakhatatlanná, sokaknak szinte semmijük sem maradt.