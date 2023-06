– Említene olyan eseteket, amikor különösen fontos volt a bírói empátia, együttérző képesség?

– Egy ügyemben tizennégy vádlott állt a bíróság előtt, s volt benne emberölés, rablás, fegyveres rablás is. Én voltam az ügy hatodik bírója. Az elsőrendű vádlott ugyanis több bírót feljelentett, mondván, hogy bűncselekményt követett el, mert nem az került a jegyzőkönyvbe, ami a tárgyaláson elhangzott. A bírósági tárgyaláson jegyzőkönyvvezetőt kell alkalmazni, én rendre azt a megoldást választottam, hogy hangfelvétel is készüljön. Azt össze lehetett vetni a leírtakban foglaltakkal. A Büntetőeljárási Törvény egy rendelkezése kimondja: a jegyzőkönyvnek egyes szám első személyben kell készülnie. Nos, amikor ez az ember feljelentést tett közokirat-hamisítás miatt, akkor elé lehetett mindezt tárni, s akkor részben megnyugodott. Megtörtént, hogy ugyanez a személy elfogultsági kifogást terjesztett elő más bírókkal szemben. Volt kolléga, aki azt mondta, nem ellenezné, ha tőle ezt az ügyet elvennék. Így került hozzám. Én amikor a vádlottakat hallgattam ki, mindig bólintásokkal jeleztem, hogy értem, amit mondanak, de soha nem tettem olyasmit, amiből arra következtethettek volna, hogy ez nem hisz nekem, ennek hiába beszélek. A vádlottal el kell tudni hitetni, hogy a bíró elfogadja azt, amit mond. Amikor aztán megvizsgálta a bíró a bizonyítékokat, s azokat összevetette, akkor mondható, hogy az adott állítást azért nem fogadta el, mert más bizonyíték nem támasztotta alá. Ez a bírói mérlegelés kérdésköre.

– Mennyi időbe telt a bírói mérlegelés?

– Ügye válogatta. Amikor az ember átnézte a különböző iratokat, lefolytatta a tárgyalást, a bizonyítási eljárást, továbbá minden bizonyítékot megvizsgált, azokat összevetette egymással, akkor tényálláspontonként alakítottam ki az álláspontomat. Így haladtam sorban, figyelembe vettem az összefüggéseket is. Említhető Tasnádi Péter igen összetett bűnpere, amikor nemcsak a feleségét akarta megöletni, hanem a neje barátját is. Egyik esetet is, másikat is külön-külön meg kellett vizsgálni, de együtt kellett értékelni.

– Előfordult-e, hogy a nyomozás során feltárt bizonyítékok korrekcióra szorultak?

– A könyvemben is hozok példát, amikor nem úgy sikerült a vádemelés, ahogyan a bizonyítékok azt alátámasztották volna. Voltak, amelyek kételyeket ébresztettek. Ennek alaposan utána kellett járni. Ki kellett menni a helyszínre, megnézni, hogy a bizonyíték úgy, ahogy azt az ügyész meg a nyomozóhatóság elfogadta, létrejöhetett-e. Ha nem, akkor hogyan másként történhetett. Kimentem a helyszínre, egy konkrét bizonyítékot megvizsgáltam, s megállapítottam, ahogyan azt a vád tartalmazza, az úgy nem jöhetett létre. A tárgyaláson jelenlévő ügyész ezek után tudta módosítani a vádat. Egy másik ügyemben a vádlott egy fizikus szakértő véleményét csatolta a tárgyalási jegyzőkönyvhöz. Emberrablással vádolták. Egy 240 literes nagy kukába a terhelt az éterrel elkábított sértettet belecsúsztatta, s áthúzta az ő lakására. Ott nemi erkölcs elleni cselekményeket hajtott végre, majd másnap reggel kukával együtt levitte a földszintre, s a bokrok közé kiborította. A kérdés az volt, ilyen kukában egy 70 kilós hölgyet fel lehet-e vinni a lépcsőn? A szakértő azt mondta, ez lehetetlen. A közterület-fenntartótól kértem egy tiszta kukát, a helyszínen az ülnököt ültettem bele, s magam húztam fel, bizonyítva, hogy a szakértői vélemény nem állja ki a gyakorlat próbáját. Az emberrablás ily módon végrehajtható volt.

– Mi jelentette a bírói pályáján a legnagyobb szakmai kihívást?

– Számos nagy ügyem volt. Például a Tasnádi Péter-féle bűnper. Ebben volt emberölés előkészülete, csalás, zsarolás. A Pilis Invest csődbe jutott. Annak a vezetőjét a pénzüket oda befektetők folyamatosan fenyegették. A három magasabb szintű irányító felkérte Tasnádi őrző-védő cégét, hogy lássák el a védelmüket. Utóbbiak rájöttek, ha ők tartják folyamatos fenyegetés alatt a három embert, akkor egyre nagyobb védelmi pénzt tudnak tőlük kicsikarni. Az egyik oldalon fenyegették, a másikon védték őket. Emberöléssel riogatták Tasnádi nejét, s egy férfit, akinél odáig eljutottak, hogy motorost bíztak meg a likvidálásával. Piros lámpánál kellett volna belőni az illető autójába. Nem merte megtenni… Tasnádi emellett a felesége anyját savval öntette le, de a sav nagyobb része a falon landolt. Voltak még gépkocsifelgyújtások is.