A közúti veszélyeztetés büntetése

Az egyik, közlekedési ügyekben gyakran eljáró egri ügyvéd portálunknak azt mondta, hogy a közúti veszélyeztetés szándékos bűncselekménynek számít, ezért a jogalkotó is igen szigorú büntetést alkalmaz. Nem ritka a letöltendő szabadságvesztés, emellett az elkövetővel szemben a bíróság járművezetéstől eltiltást is alkalmaz. A bűncselekmény súlyosabban minősül, ha súlyos testi sértést, még súlyosabban, ha maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, ennél is súlyosabban, ha halált, legsúlyosabban pedig, ha kettőnél több ember halálát, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okoz.