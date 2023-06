– Az említett ököritófülpösi disznóvágás több, mint másfél évvel ezelőtt történt. Egy baráti összejövetel volt, egy kedves gesztus annak szervezőitől a barátoknak, munkatársaknak. Pontosan az történt, ami egy ilyen rendezvényen az ország bármely pontján, bármikor történni szokott: mi résztvevők jókedvűen szórakoztunk, részt vettünk egy hagyományőrző disznóvágás folyamatában, ahol lehetett segítettünk az állat feldolgozásában. Mindezt több, mint 30 más vendéggel közösen, egészen a mulatozás késő esti befejezéséig. Az állítólagos „ügy” a rendezvényt követően, ha jól emlékszem több, mint fél évvel, 6 hónappal később került a sajtóba. Országos médiumok, majd nyilván helyiek is írtak róla. Ahogy most, akkor is kaptam kérdéseket az eset kapcsán. Akkor is elmondtam: semmi olyan nem történt azon a rendezvényen, amely a legcsekélyebb mértékben is bármilyen alapot tudott volna szolgáltatni a rágalmazó vádaknak – mondta a Heol kérdésére Hajnády K. Endre

Hozzátette, utóbb derült ki, a vádakat megfogalmazó személyek feljelentést is tettek az ügyben.

– Ennek őszintén örültem, mert ezt láttam az egyetlen olyan útnak, mely során hitelt érdemlően tisztázódhat a cselekménnyel megvádolt Földi István és többek közt az én nevem is, akit egyes személyek és sajtótermékek már egyenesen „bűnrészesnek” neveztek az állítólagos bűncselekmény elkövetésében. Ha jól tudom nagyjából egy évig tartott a nyomozás és ez alatt az idő alatt 20-nál is több személyt hallgatott meg a nyomozóhatóság. Igen, én is köztük voltam, mint tanú. A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon tettem tanúvallomást, ahol mindent elmondtam az ügyet vizsgáló nyomozó kérdéseire. Elmondtam akkor, amit egy éve is a sajtónak. Ez a rendezvény és maga a helyszín eleve jellegéből fakadóan teljességgel alkalmatlan volt arra, hogy ott bármi ilyen fajta cselekmény megtörténhessen. Rengeteg ember szórakozott együtt egy viszonylag kis alapterületű épületben, kizárt, hogy ott megtörténjenek azok a dolgok, amikkel Földi Istvánt megvádolták. Az ügy abszurditását és feltehetően politikai indíttatását erősíti továbbá az is, hogy a vizsgálat során úgy tudom végül egyetlen személyt sem gyanúsított meg a hatóság, de még csak ki sem hallgattak senkit gyanúsítottként – szögezte le az egykori választókerületi elnök, aki azt gondolja, manapság nem ritka, hogy önös érdekek mentén és egyéni ambícióktól vezérelve egyesek úgy hiszik, következmények nélkül tiporhatnak le tisztességes és ártatlan embereket. Hajnády K. Endre amellett, hogy a párt 1. számú választókerületi elnöke volt, a 2019-es önkormányzati választás során az összefogással győzedelmeskedő Mirkóczki Ádám kampányát is irányította, később pedig az önkormányzat sajtófelelőse volt. Ezt a pozíciót kétszer is betöltötte, de mind a kétszer távozott ismeretlen okból.

– Nem számít az igazság, nem számít a család, nem számít az emberség. Most, hogy végre hivatalosan is véget ért ez a vizsgálat örülök, hogy kiderült: semmi sem történt aznap este. Azért is örülök ennek, mert mint lenni szokott, bár az eset nem Egerben történt, annak hullámai személyes érintettségem okán ide is elértek, én pedig olyan vádakkal kellett, hogy szembe nézzek, melyek konkrétan minden alapot nélkülöző hazugságok voltak. Szeretném hangsúlyozni, hogy mélységesen etikátlannak, inkorrektnek, hazugnak, de legfőképp rendkívül álszentnek tartom azt a magatartást, amit egyes engem elvileg évek óta jól ismerő és általam sokáig barátnak tekintett helyi közszereplők tanúsítottak velem szemben! Sajnálom, hogy egynéhány kevés embert leszámítva nem sokaknak volt ahhoz bátorsága itt Egerben sem, hogy nyilvánosan kiálljanak mellettem. Ahhoz viszont már volt, hogy a háttérben alaptalan rágalmakat terjesszenek rólam és helyenként még a létezésem is eltagadják. Ennek kapcsán azonban csak egy dolog számít: az igazságra végül mindig fény derül – fogalmazott Hajnády.

Földi István egyébként kedden egy közleményt osztott meg Facebook oldalán amelyben arról számol be, hogy megindult a nyomozás a korábbi „rágalmazások és mocskolások” kapcsán tett feljelentése nyomán.