Hozzátették, a csapatok hagyományőrző és CTIF kategóriában versenyeztek felnőtt női és férfi, illetve ifjúsági leány és fiú korcsoportokban, hagyományőrző oltási gyakorlatokat, váltófutást mutattak be és a nemzetközi szabályoknak megfelelően szerelték meg a kismotorfecskendőket. Kicsik és nagyok egyaránt élvezeték a versengést, mindent beleadva küzdötték le az akadályokat. A váltófutásban egymást megelőzve ugrottak át a palánkon, egyensúlyoztak a gerendán, bújtak át az alagúton, majd osztóról szereltek egy sugarat. A nemzetközi szabályzat szerinti oltási gyakorlatban két csapat tagjai tették próbára magukat, az abasári fiataloknak ebben a számban nem volt ellenfelük. A hagyományőrző versenyen az önkéntesek megmutatták, hogy a sok gyakorlás meghozza gyümölcsét, a versenyzők a száz méteres pályán hihetetlen gyorsasággal szereltek osztott sugarat, majd indították be a robbanómotoros szivattyúkat, hiszen itt a feladatot vizes szereléssel kellett teljesíteni. A Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a helyszínre, ők tűzvédelmi teszttel készültek a fiataloknak, akik egy virtuálisvalóság-szemüvegen keresztül egy tűzeset helyszínére is betekinthettek, látva a forró környezetet, anélkül, hogy megsérültek volna.

A megmérettetést követően a tűzoltók kis pihenőt kaptak, az eredményhirdetést követően a szervezők a gyermekek nagy örömére beindították a habgenerátort, mely tökéletes felfrissülést hozott a forró napsütéses időben. A részvevők a helyi színjátszó csoport Széki Muslincák műsorát is megtekinthették, akik tréfás jelenteket adtak elő, írták.

Az eredményeket ide kattintva lehet megtekinteni.