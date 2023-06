Szombaton és vasárnap is viharkárokat számoltak föl a Heves megyei tűzoltók, hiszen pénteken és szombaton este is zivatarok csaptak le a térségre. Egerben egy játszótéren ágat vágtak le, az Almár-dűlőben és a Kisasszony temetőben fák dőltek ki. Tenken lakóházra, Bélapátfalván és Felsőtárkányban az útra dőlt egy-egy fa. Este Egerben még négy helyszínen, Szarvaskő és Mónosbél között és Gyöngyöspata határában távolítottak el veszélyes fákat a vármegye tűzoltói, számolt be róla a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szombaton este . Egerben, Szajlán, Parádon, illetve Sirok, Felsőtárkány határában a hivatásos, önkormányzati, önkéntes tűzoltók összesen még hét helyszínen a motoros láncfűrészekkel és kézszerszámokkal megdőlt vagy kidőlt fákat daraboltak fel. A tűzoltóknak Andornaktályán, Nagytályán, Recsken és Egerben nyolc helyszínen kellett szivattyúzniuk az esővizet az ingatlanokból vasárnap.