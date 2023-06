A járási ügyészség kisebb értékre nemesfémre elkövetett lopás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az ellen a fiatalkorú fiú ellen, aki 2021 nyarán Atkárról elvontatta a sértett közterületen leparkolt autóját, majd azt a gyöngyösi lakóhelyére szállította, ahol elkezdte a kocsit szétbontani. A vádlott a jármű karosszéria elemeit a helyi telepen leadta, melyért kicsit több mint 7 ezer forintot kapott - közölte portálunkkal dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész.

Az ügyészség a vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt, valamint azt is indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben a gazdagodása erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.

Dr. Gubala Ádám Miklós beszámolt arról is, hogy a Büntető Törvénykönyv alapján lopást követ el, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. A bűncselekmény gyakran előforduló súlyosabban minősülő esete, hogy a tolvajok a kisebb értékre elkövetett lopást nemesfémre követik el. A kisebb érték ötvenezer-egy és ötszázezer forint közötti összeget takar, nemesfémen pedig annak ötvözetét és a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat is érteni kell. Azt, hogy melyek ezek, külön törvény melléklete tartalmazza, ide sorolva például a rezet, az alumíniumot, és a vasat is.