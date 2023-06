Adatok igazolják, hogy a biztonsági öv életet menthet, most meg is mutatjuk, hogy igen! - írták április végén a borsodi rendőrök a police.hu oldalon. Egy Mezőkövesd közelében történt balesetben a sofőr épségben szállt ki a járművéből, ami a jármű a felfordult. A helyszínen készült fotókon is jól látszik, az autó megpördült, majd a feje tetején állt meg. A férfi mindezek ellenére sertétlenül szállt ki a járműből. Nem véletlen, a sofőr használta a biztonsági övet - írják a rendőrök.

A helyszínelés elsődleges adatai szerint 2023. április 19-én 6 óra 30 perc körül egy személygépkocsi a 253-as számú főúton haladt Mezőkövesd irányába, amikor a sofőr nem az út- és forgalmi viszonyokhoz igazította járműve sebességét, és egy előzés után az autó lesodródott az útról. A kocsi megperdült, majd a tetején állt meg. A közlekedési baleset következtében személyi sérülés nem történt. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálta az anyagi káros közúti közlekedési balesetet.

A 2021-es statisztikai adatok azt is kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10 százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során, ennyien hazatérhettek volna a családjukhoz.

A Magyar Rendőrség CSAT(T)LAKOZZ! elnevezéssel országos kampányt indított, amelyben felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok egyértelmű fontosságára. A kampányhoz a gyermekbaleseti- és sürgősségi ellátás fejlesztése kiemelt kormányzati programot vezető Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet is csatlakozott, hiszen közös cél az emberi élet, a testi épség és az egészség megóvása - olvasható a police.hu oldalon.

Kérnek továbbá mindenkit, hogy ittasan ne üljenek a volán mögé, mert már a legcsekélyebb mértékű alkohol - vagy drog - fogyasztása is jelentősen növeli a baleseti kockázatot.