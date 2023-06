- Nem kis erőpróba volt ez idén sem, de párommal közösen ezt is leküzdöttük. Már több éve, hogy részt veszünk ezen a sportrendezvényen, felségem is szeret sportolni. Először a 3 kilométeres távon indultunk, törekszünk arra, hogy mindig kicsit emeljük a nehézséget. Ezt a közös futást szeretnénk még hosszú éveken át megismételni, most is felejthetetlen élmény volt egymást buzdítva, fej-fej mellett haladva beérni a célba – nyilatkozott a versenyről a hatvani tűzoltó.