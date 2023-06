Amikor csend lett, telefonált a fiának, hogy neki nem esett baja, de a házzal nagy a baj. Mire kimerészkedett már ott voltak a tűzoltók, valamelyik szomszéd hívhatta őket.

– A vihar leszakította a nagyrédei Dózsa György úton egy lakóház tetejét. A tető rászakadt a villanyvezetékre is, így az áramszolgáltató szakemberei és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. A ház lakhatatlanná vált – ezt már Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mondta el munkatársunk kérdésére.

Nem a nagyrédei vályogház az egyetlen, amelyben hatalmas kárt tett a rekkenő hőség után érkező éjszakai vihar szerdán. Ahogy arról korábban már beszámoltunk , Egerben a Gólya utcát torlaszolta el egy fa szerda éjjel, Gyöngyöspata és Szücsi, valamint Besenyőtelek és Kömlő között, illetve Szarvaskő közelében a 25-ös főúton is kidőlt fa okozott útakadályt. A vonatközlekedésben is fennakadást okozott. Nagy Csaba tájékoztatása szerint később további károkról, mentésekről is beszámolnak majd.