– Szombat éjszaka a Kertalja utcai házunk ablakából eltűnt barna virágládába ültetett sötétbordó muskátlink. Az ügyben feljelentést tettem, ugyanis 2 éve szintén eltűntek a növényeink. Idén pedig a városi virágosítási versenyen is szerettünk volna indulni a porta csinosítgatásával – mesélte Kis József, aki szeretné visszakapni a növényét, azt pedig aki visszaszolgáltatja, még meg is hívná egy sörre.

– Szerintem eladási céllal tulajdonította el valaki, de aki megveszi tőle annak üzenem, hogy a ládát a Maklári úton, a földet egy bevásárlóközpontban, a virágot pedig a Sas úton vettem. Szerezzen be magának az enyémet pedig adja vissza – kérte. Hozzátette, úgy tudja a rendőrség több kamerafelvételhez is hozzáférhet. Az esetről a rendőrséget is megkérdeztük, illetve arról is, hogy az elmúlt 3 hónapban hány hasonló eset volt Egerben, de érdeklődtünk a Maklári úti tujatolvaj ügyéről is. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Mint ahogy azt megírtuk, abszurd módon több ház elől is eltűntek már formára vágott örökzöldek áprilisban. A hónap közepén a Maklári úton egy ház térfigyelő kamerája felvette, ahogy valaki az éjszaka leple alatt ellopta az ajtaja elől a hatalmas cserepekben álló, formára nyírt tujáit. Az illető vélhetően rákészült a furcsa növénybeszerző akcióra, ugyanis levette a rendszámot az autóról. Cikkünk megjelenése után a tettes néhány házzal odébb ugyan, de visszatette a cserepes növényeket, és azt írta, csak tréfából vitte magával.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)