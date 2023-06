Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 1992. november 24-én jött létre. A megyékben is harminc esztendeje működnek ilyen bizottságok. A vármegye balesetmegelőzési aktualitásai mellett heti podcastunkban Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő beszámolt arról is, kik kaptak emlékplakettet Hevesből a 30 éves jubileumon.

Így elismerték a füzesabonyi Széchenyi suli igazgatóját, Nagy Istvánt valamint Boda Ferencet, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont osztályvezetőjét, Tomcsányi Andreát, a hatvani; Kapuné Perger Ildikót, Soltész Bálintot és Kovács Pétert, a vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársát is.

Podcastunkban a nyári szabadvízi fürdőzés veszélyeire is kitértünk. Fontos tudni például, a bányatavakban nem csak veszélyes, de tilos is fürdőzni. Aki mégis ezt teszi, amellett, hogy veszélybe sodorja magát, szabálysértési bírságra is számíthat, emelte ki a sajtószóvivő.

