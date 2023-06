A katasztrófavédelem egységei jellemzően az ingatlanokba betörő, azokat veszélyeztető esővizet szivattyúkkal távolították el, a munkálatok csütörtök délutántól kezdődve a hétvégén is tartottak. A hivatásos tűzoltók 41, az önkormányzati tűzoltók 2, az önkéntes tűzoltók és a mentőszervezetek 31 esetben avatkoztak be a napokban, a károk felszámolásából önkéntesek és az önkormányzatok is kivették a részüket, az utcák és a patakmedrek tisztításáról is gondoskodni kellett.