Egy, a Gyöngyösi Rendőrkapitányságnak címzett hivatalos levél hívta fel a figyelmet a történtekre. Abban a 7-es számú általános iskola igazgatója így írt: „Bejelentem, hogy a vezetésem alatt álló iskolába március 10-én vagy 11-én ismeretlen tettesek betörtek... Az audiovizuális és más asztalokat feltörték, több szekrény ajtaját kifeszítették.” Az eltulajdonított elektromos berendezések alkatrészei, s készpénz értéke megközelítette a 27 ezer forintot. (Az akkori kétezer forintos fizetéseket nézve komoly összeg volt.)

A nyomozást hátráltatta, hogy tanítás közben kellett nyomozni, de hamar kiderült, milyen mulasztások tették lehetővé az alig két éve épült tanoda szemléltetőeszközeinek, egyéb értékeinek a megdézsmálását. Arra is fény derült – a pedagógusok segítségével is –, hogy a nyolcadikos végzős tanuló, T. F. és barátai gyanúsíthatók megalapozottan a bűntények elkövetésével.

– Észrevettem – mesélte a fő „csínytevő” –, hogy a tanítás után a takarításhoz nyitva hagyják az ajtókat. Szóltam két haveromnak, nézzünk be az egyik szertárba. Nem tudtuk megállni, hogy ne vigyünk el valamit…

A nebulók elszemtelenedtek, olykor tanítás alatt is loptak. Március 11-én, vasárnap T. F. nejlontáskával, otthonról szerzett szekrénykulcssorozattal csengetett be cimborájához, s már mentek is az iskolába – persze, nem tanulni. Látták, hogy az egyik alagsori ablak nyitva van. Bejutottak, a szatyorba gyűjtötték az asztalfiókban talált pénzeket. Másik táskába az elektromos dolgokat. Aznap még egyszer visszamentek..

A kiskorú tettesek a jogszabály szerint nem voltak büntethetők, persze a koruknak megfelelő intézkedés nem maradt el. Ám nagyon tanulságos volt az eset, különösen a főkolompos válasza a kérdésre, mi tette lehetővé a bűncselekmények elkövetését: – Zárva nincsenek a helyiségek, mert órák után a takarítónők is dolgoznak, és nem zárják azokat.

Márpedig ez elemi kötelesség az intézmények vagyonának megóvása érdekében.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)