A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya rablás és többrendbeli lopás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást egy helyi lakos ellen, aki a gyanú szerint június 21-én 19 óra körül becsöngetett egy gyöngyösi ismerőséhez. Amikor a gyanútlan sértett ajtót nyitott, megragadta és belökte őt a lakásba, miközben pénzt követelt tőle, de mivel nem kapott, bántalmazni kezdte a férfit. Majd annak zsebéből kivette a telefonját és elmenekült a helyszínről. A sértettnek a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülése keletkezett - adta hírül a rendőrség a hivatalos oldalán.

Mint írják, az adatgyűjtést követően a járőröknek másnap reggel a városban sikerült elfogniuk a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható K. L.-t, akit a nyomozók őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgattak ki. Továbbá előterjesztést tettek a letartóztatásának indítványozására. Az 53 éves férfiról az is kiderült, hogy 2023 január óta több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett Gyöngyösön, akinél a rendőrök megtalálták az ellopott telefont is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)