Ahogy arról korábban portálunkon is beszámoltunk, idén ötvenéves a Tisza-tó.

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (TVRK) munkatársai felkészültek a nyárra. Úgy terveznek, hogy több mint 1 millió ember fordul majd meg a tónál. Busi László ezredes, rendőrkapitány a Zsaru Magazinnak adott interjút.

– Két évvel ezelőtt kapott a TVRK a meglévő kettő mellé öt vadonatúj jet skit, mennyiben változtatott ez a kapitányság munkáján?

– Az első két jet ski, mondhatni, tesztüzemben volt nálunk. Hamar kiderült, hogy a Tisza-tavon ezeket a vízi járműveket nagyon hatékonyan tudjuk használni. Azért vettünk még ötöt, mert egyértelműen bizonyítottnak láttuk, hogy minden őrsön lennie kell egy jet skinek. Egy hajóban két ember szükséges a mentéshez, mert az egyik vezeti a hajót, a másik pedig beemeli azt, akin segíteni kell. A jet skit pedig egy ember vezeti, aki odaáll a bajbajutott mellé, az belekapaszkodik a szélébe, és így nagyon gyorsan el tud jutni a parthoz vagy addig, ahol leér a lába. A jet skit vezető kolléga egyszerűen az egyik kézzel kormányoz, a másikkal pedig segít a kajakosnak, kenusnak vagy épp a fürdőzőnek, aki bajba jutott. Ezt egyébként mi rendszeresen gyakoroljuk is.

Busi László ezredes, rendőrkapitány

Forrás: Police.hu

– Sok balesetnél mentettek jet skivel tavaly?

– Igen. Mindennaposak voltak az ilyen jellegű mentések. Ha nálunk, a Tisza-tavon picit feltámad a szél, már visz is mindenkit. Beviszi a nádasba a vízi túrázókat, akik sokszor nem tudnak visszajönni. Ha többen vannak, akiknek segíteni kell, nyilván nagyobb hajó szükséges. Ott pedig, ahol nagyobb a vízfolyás, hatalmas a sodrás, mondjuk Szolnok, Szeged, Csongrád területén, és a fürdőzőt viszi el a víz, rengeteget számít, hogy mi másodperceken belül ott tudunk lenni a jet skivel. Nagy hullámot nem csinál, jobban irányítható, kormányozható, mint egy hajó. A másik nagy előnye az, hogy csak tíz centire merül a vízbe. Tehát bárhova el tudok menni vele, ahova a hajóval a nagyobb merülés miatt nem lehet.

Már a múlt évben is szinte mindennaposak voltak a jet skivel való mentések

Forrás: Police.hu

– Idén ötvenéves a Tisza-tó. Ez nagyobb készültséget igényel a TVRK-tól is?

– Valóban, ötven évvel ezelőtt állították be a Tisza-tó vízszintjét. Plusz ötvenéves a Hortobágyi Nemzeti Park is. Tehát két évforduló van az idén, amelyekhez nagyon sok rendezvényt illesztettek. Jóval többet, mint az előző években. Nem vagyok turisztikai szakember, de nekünk, idegenforgalommal érintett rendőröknek fel kell készülnünk erre. Egyeztetünk a turisztikai szakemberekkel is. Sokkal több turistát várunk ezen a nyáron a Tisza-tóhoz, mint bármikor korábban. Én végeztem egy becslést. A bejegyzett vendégéjszakák, a strandbelépők, az eladott horgászjegyek, az ökocentrum-belépők alapján arra jutottam, hogy több mint 1 millió ember lesz idén a tónál. Emiatt kidolgoztunk egy tervet, hogyan tudjuk segíteni, védeni a kerékpáros turistákat, a fürdőzőket, a horgászokat és a negyedik szegmenst, a hajósokat. A turistafogadókat, kikötősöket felkészítjük, ellátjuk információkkal. Tisztázzuk, hogy bármi gondjuk van, értesítsenek minket. Pontosan elmondjuk, milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy kiengedjék vendégeiket a bérelt csónakokkal, kajakokkal a vízre. Kiemelkedően fontos, hogy ha kiadtuk a kajakot, a kenut vízi túrásoknak, pontosan mondják meg a mobilszámukat, azt, hogy mikor érkeznek vissza, és milyen útvonalon haladnak majd.

– Ez pontosan úgy hangzik, mintha munkavédelmi oktatást kaptak volna a vállalkozók.

– Igen, hasonló. Valójában közben ők is rájöttek, hogy amit mi kérünk, az az ő érdekük is. Egyszerűen a jó hírük miatt, és nem csak azért, mert tönkremehet a kajak vagy a kenu. Az emberek szeretik érezni, hogy jól bánnak velük, odafigyelnek rájuk.

Ott, ahol nagyobb a vízfolyás, hatalmas a sodrás és a fürdőzőt viszi el a víz, rengeteget számít, hogy másodperceken belül ott tudjanak lenni a jet skivel

Forrás: Police.hu

– Mennyire jelent gondot, hogy sokkal szélsőségesebb időjárási helyzetek alakulnak ki a Tiszánál, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt?

– Éppen ezért dolgoztuk ki több mint tíz évvel ezelőtt, hogy balatoni mintára itt is legyenek vihar-előrejelző állomások. Öt ilyen lámpa üzemel a Tisza-tavon. Igaz, itt kicsit más a szabdalt vízterület és a víztérben lévő szárazulatok, szigetek miatt az ilyen irányú korlátozás. Mi mindig azt mondjuk, hogy vihar esetén nem feltétlenül az a legjobb, ha visszamennek az elindulási helyre vagy a külső parthoz. Ha van a közelben egy sziget, tessék odamenni. A vihar gyorsan elmegy, megáznak, de nem fulladnak a vízbe, és nem kerülnek vészhelyzetbe. Mi azt mondjuk, hogy szilárd talaj legyen a talpuk alatt, ez a lényeg. Ha kicsit megvágja a nád, vágja meg! Ha megcsípik a szúnyogok, megcsípik, de életben marad, és nem kerülhet olyan helyzetbe, ami utána egy tragédiához vezet. Azt azért látjuk és tapasztaljuk, hogy akik állandóan visszajárnak a tóhoz, tudják és betartják a szabályokat. A gond jellemzően a vezetői engedélyt nem igénylő, kézzel hajtott vízi járműveket vagy a bérbe vehető csónakokat használó turistákkal szokott lenni.

– Ma, amikor az élet legkülönbözőbb területein rutinszerűen használnak az emberek letölthető applikációkat, a vízen közlekedőket is lehet hasonlóval segíteni?

– Mi közösen készítettünk az Országos Meteorológiai Szolgálattal egy letölthető applikációt a Tisza-tónál elrendelt első- és másodfokú viharjelzésekről. Ezeket is kiajánljuk a kikötősöknek, a szállásadóknak, hogy okostelefonra gyorsan töltessék le a vendégeikkel ott, a helyszínen.

– A vízirendőrök számára természetes, hogy nem mennek nyáron szabadságra. Elegen vannak egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozat biztosításához is?

– Azt már egyeztettük a vezetőkkel és az őrsparancsnokokkal, hogy szükséges lesz megerősíteni a Tisza-tavi létszámot. A többi őrsről a jet skiket át fogjuk mozgatni, valószínűleg egyszerre négy jet ski is fog szolgálatot teljesíteni. A hullámkeltő és ezzel másokat rendszeresen veszélybe sodró hajósok ellen komoly visszatartó erő, hogy négy motorral járőröznek kint az élő vízen. Ha pedig valaki bajba kerül, gyorsan tudunk segíteni. A rendezvényeken egyébként civil, szárazföldi nyomozók is dolgoznak majd, mert ők más jellegű bűncselekmények elkövetését vagy előkészületét is észlelik. Ezzel pedig komolyan támogatni tudnak majd minket.