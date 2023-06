Megírták azt is, hogy délben tűz keletkezett egy markazi házban, a Birkapart utcában. Az épület egyik szobájában berendezési tárgyak égtek, a lángok a padlástérre is átterjedtek. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók három gépjárművel vonultak a helyszínre, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek az épületből. A ház egy része lakható maradt, az eset során senki nem sérült meg.

Fa villanyvezetékre dőlt Mátraterenyén

Forrás: HVMKI

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy személyautó délután a 2413-as úton, Bükkszék közelében. Az egri hivatásos és a bükkszéki önkéntes tűzoltók eloltották a tüzet, majd visszahűtötték a gépkocsi felforrósodott elemeit. A tűzben nem sérült meg senki.