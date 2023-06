Ismét egy sikeres akción vannak túl a gyöngyösi városrendészet munkatársai. Közösségi oldalukon írják, hogy hangoskodó fiatalok miatt hívták ki őket, és miközben átvizsgálták a ruhájukat, kábítószer-gyanús anyagot találtak náluk.

Kis idő múlva kiszúrtak egy férfit is, aki az éjszaka közepén állt neki autót szerelni. Nem tudta, miért csinálja, ezért őt is átvizsgálták, majd miután nála is kábítószer-gyanús anyag volt, átadták a rendőrségnek, ahogy a fiatalokat is.