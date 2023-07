Egy évvel a tragédia után most először adott interjút az édesanya, Lipták Zsuzsanna, mert tudatni akarja a világgal, hogy mit élt át a gyerekeivel, amikor szabadulni próbáltak a bántalmazó férfitól, derül ki a hirado.hu oldalon közzétett, Kékfény című műsorból. A nő születésnapján ölte meg a lányokat, és Zsuzsanna szerint volt férje a lehető legnagyobb fájdalmat akarta okozni neki.

– Szerelemből mentem hozzá, ő volt az első társam, és komolyan vettem a házasságunkat. Előtte halt meg az édesanyja, azt hittem, őt gyászolja, mellette álltam, és csak 16 évvel később tudtam meg, hogy engem hibáztatott, szerinte én öltem meg az édesanyját. Tizenhat évig tartotta ezt magában, s közben egyre jobban meggyűlölt – kezdi Zsuzsanna a Kékfény interjújában, s hozzáteszi, a férfinek mindig megvolt a véleménye, hogy kell élniük, hogy kell a gyerekeket nevelni, milyen egy házasság. Ha jó volt a véleménye, ha nem, ezt maradéktalanul mindig keresztülvitte. Ha ezekbe Zsuzsanna nem egyezett bele, akkor a hallgatásával büntette, nem ment haza, nem szólt hozzá. Volt, hogy hetek, hónapokteltek így el, de megtört, mindig megtört. Egészen 2018-ig, amikor az édesanyának volt ereje felállni. Akkor kezdődött a pokol, egészen a lányok haláláig, és azon is túl.

Az interjúból az is kiderül, az édesanya új házba költözött a gyerekekkel, ám a hitelfelvételhez kellett a férje aláírása is, s ebbe csak úgy egyezett bele L. T., ha a felét az ő nevére íratják. Ezután rendszeresen, akár az éjszaka közepén is megjelent ott. Rájuk törte az ajtót, videózott, papírokat követelt, arra azonban gondosan ügyelt, nehogy megüssön bárkit is. Így aztán Zsuzsanna hiába hívta a rendőröket, az egyenruhások nem fogták fel, hogy milyen helyzettel állnak szemben. Közben pedig zajlott a válóper.

– Mindegy egyes alkalommal nagyon nyugodt, nagyon kimért volt, eljátszotta a szegény apukát, akinek nem lehet láthatása. Nagyon jól szituált, intelligens férfi benyomását keltette – jegyzi meg Zsuzsanna.

A valóságban a gyerekek nem voltak eltiltva tőle, rendszeresen találkoztak vele.

Zsuzsanna szavaiból kiderül, Juli és Timi is látták a férfi sötét oldalát, jobban, mint Zsuzsanna, hiszen több időt töltöttek vele.

L. T. aljasságok sorozatát követte el. Volt, hogy a kisebbik gyereket hetekre magánál tartotta, anélkül, hogy megbeszélte volna az anyjával, nem írta alá a nagyobb gyerek beiskolázási papírjait, mert ő másik gimnáziumot képzelt el neki. A csúcspont pedig az volt, hogy nem járult hozzá, hogy kórházban kezeljék a vakbélgyanús Julit, csak mert megtehette, ismertették a Kékfényben.

– Én mindent igyekeztem bejelenteni, elmondani, hogy véget vessünk ezeknek. Azt éreztem, hogy mindenki a szokásos minimumot teszi meg. Nem mindenki, a többsége a hatóságoknak. Tehát, hogy még ne lehessen belekötni, de az én esetemben ez kevés volt, hiszen meghalt a két gyerekem – mondta Zsuzsanna.

A Kékfényben kitérnek rá, L. T. teljes joggal érezhette úgy, hogy sikeresen verte át a rendszert, hogy azt csinálhatott, amit csak akart. Valószínűleg egyre jobban és jobban belelovalta magát abba a hitbe, hogy ő egy meggyalázott apa, akinek joga van a bosszúhoz. Gyakran nézetett krimiket a lányokat, és gyilkoságokról beszélt nekik, egyszer pedig el is szólta magát.

– Julika kiment az autójához, és beszélgettek. Julika elmondta, mi volt az iskolában. Emlékszem, amikor visszajött, teljesen fehér volt, és azt mondta, hogy anya, apa nagyon furcsa. Miközben én az iskoláról beszéltem, ő az autóban azt kezdte el mondani, hogy most már tudja, mi az élete célja, és hogy néha a kezünkbe kell venni az igazságszolgáltatást, és utána apa beszélt egy gyilkosságról, ami balesetnek van álcázva. Ránéztem a lányomra, és azt mondtam, Juli, apa meg fog engem ölni. Ezt éreztem. De hogy a lányaimat, azt nem – részletezte Zsuzsanna, s megjegyezte, a válóper utolsó tárgyalásán a gyerekek úgy nyilatkoztak, édesanyjukkal szeretnének maradni. Szerinte ez volt a halálos ítéletük, hogy kiálltak mellette.

Az utolsó láthatás egybeesett Zsuzsanna születésnapjával. Ünnepi vacsorával várta haza a lányokat, de nem érkeztek meg, emiatt minden segélyhívó számon bejelentést tett, de az édesanya úgy érezte, lerázták, hangzik el a Kékfény interjújában. Úgy emlékszik vissza, csak üvölteni tudott, amikor a rendőrök becsengettek hozzá az éjszaka közepén a hírrel, hogy két női holttestet találtak az aszódi házban.

– Ezt máig sem tudom feldolgozni. Nem igaz, hogy ezt bárki fel tudja dolgozni – tette hozzá Zsuzsanna, aki a lányaiért, miattuk akar élni. Mivel látta, mire képes a gyűlölet, így ő nem akar ezzel élni. Teljesen kitakarította a szívét.