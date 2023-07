Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról számolt be, hogy a csapadékot kísérő nagy erejű szél elsősorban Budapesten és Pest vármegyében adott számottevő munkát a tűzoltóknak kora este óta. Mint írták, szórványosan ugyan, de az ország más pontjain is okozott kárt a vihar. Egerben, Debrecenben, Jászárokszálláson, Kehidakustányban, Hangonyban is fakidőlések miatt riasztották az egységeket.

Érdeklődésünkre Hevesi Katalin, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletese elmondta, pénteken késő délután háromnegyed hétkor kidőlt egy fa a Merengő utcában.

(Főoldali fotónk illusztráció, fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap)