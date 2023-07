A hirtelen jött esőzés rengeteg munkát adott a Heves vármegyei tűzoltóknak, akikhez 19 óráig több mint 80 bejelentés érkezett különféle viharkárok miatt - tudta meg portálunk Hevesi Katalin, vármegyei katasztrófavédelmi sajtóügyeletestől.

Mint megtudtuk, Verpeléten, az Ifjúság úton például egy lakóház tetőszerkezetét rongálta meg egy kidőlt fa. Parádon, Recsken, Szilvásváradon, Mátraterenyén és Füzesabonyban az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított kerítésre, villanyvezetékre, borított háztetőkre, valamint járdákra és közutakra.

A feldebrőiek sem úszták meg

Forrás: F.V.E./Heves Megyei Hírlap

Hevesi Katalin arról is beszámolt, hogy a tűzoltók most is folyamatosan munkában vannak, s jellemzően kidőlt fákat, leszakított faágakat távolítanak el az úttestekről.

Olvasónk, Lapis Lajos a feldebrői esőzésről küldött videót portálunknak: