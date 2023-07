A folyamatos ellenőrzések működnek, adta hírül a gyöngyösi városrendészet a közösségi oldalán. Mint írják, egyre kevesebb az erőszakos kéregető a nagyobb üzletek környékén. A hír már a megjelenésének első két órája alatt több mint 70 kommentet szült reakcióként, a fotón ugyanis azonosították a hozzászólók a Vándor elnevezéssel ismert személyt. Volt aki a "gyöngyösi Michael Jacksonnak" nevezte. Utóbbit több komment is alátámasztja: "szerenádot adott a postaparkban", továbbá "szegény vándor, pedig komolyakat énekel mindig. természetesen nem ingyen", valamint "Úgy ordított itt a buszmegálló környékén, jajveszékelt, de egyedül atatériázott, félelmetes volt.", valamint "azt hittem hogy egy videoklipet forgatnak, és oda kellenek ezek a képek beszerkesztve, de ezek szerint pórul járt a vándor bácsi". A végső konklúziót is levonta egy hozzászóló: "most már hogy fog énekelni neked?"

A hírrel kapcsolatban Ferenczy Dániel városrendészeti igazgató portálunknak elmondta, hogy a közösségi oldalukon megjelent fotó nem friss, néhány nappal ezelőtt történt az eset.

– A fotóval azt a figyelemfelhívó közleményünket kívántuk illusztrálni, hogy a nagyobb üzletek környékén radikálisan csökkent az erőszakos kéregetők száma Gyöngyösön. A Vándor is egy erőszakos kéregető Gyöngyösön, beszámíthatatlannak tűnő egyén. Többször tapasztaltuk, hogy erőszakosabb formában kéreget a lakosoktól, rendszeresen intézkedtünk vele szemben. Az egyik ilyen alkalommal, egy hónappal ezelőtt, a gyöngyösi rendőrség garázdaság miatt állította elő. Több napra kivonták a közterületekről, ám mintegy két héttel ezelőtt újra megjelent. Ám most már nem nagyon lehet találkozni az erőszakos kéregetőkkel a nagy bevásárlóhelyeknél – közölte Ferenczy Dániel.