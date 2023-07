A pénteki mesének a főszereplője egy internetes vásárlásnak lett az áldozata.

Mai históriánk alakja E. Ferenc, az idei nyár második napjának reggelén ujjongva kezdte napját. Történt ugyanis, hogy Feri egy szép nagy markolót kívánkozott vásárolni és ebbéli szüksége okán régóta barangolt az online piactereken, amikor is szinte felbotlott virtuális lábaival egy hirdetésen.

Iziben inzultálta is idegen ismerősét, így hát incifinci idő alatt egyezség jött létre. Előreutaló Ferenc már markában érezte új munkagépét, hiszen el is utalt egy millió forintot, és nyugodtan indult a következő napon a gépet átvenni. De jaj, lett riadalom a háznál, ahová megérkezett Ferencünk a gépért! Ottan biza semmit nem tudtak ám a gépről! A markolódíler meg hogy, hogy nem, elpárolgott az online piactérről... Te legyél ügyesebb, ne dőlj be a meséknek! – írja a rendőrség közösségi oldalán.