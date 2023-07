Keddi meséjük áldozata csaló áldozata lett.

– Mai mesénk becsapott szereplője Á. Gábor egyszercsak fejibe vette, hogy eladja egyik barkácsgépét. Ahogy azt kell, az erről szóló hírverést nagydobra verte egy internetes piacon. Meg is lett az eredménye, hiszen még napkelte előtt hívta egy vevőnek hangzó férfi, aki annyira komolynak tűnt, hogy küldte is Gábornak e-levélben további teendőit. Ez pedig arról szólt, hogy a kapott ál – ámde valósnak tűnő – hivatkozásra kattintva a futárok oldalára érkezik és ott adja meg minden – még a bankkártyája – adatait is. Áthantázott Gábor is bedőlt a gonosznak és így közel kétmillió forintját kaparintották meg – írja a rendőrség közösségi oldalán.