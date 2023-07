Szerdától újabb megyékben rendeltek el tűzgyújtási tilalmat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság térképén látható, hogy egyebek között Heves vármegyében is életbe lépett a szabály.

Ezzel kapcsolatban a főigazgatóság rendkívüli, váratlan bejelentést tett közösségi oldalán is: Nyár van!

Mint írják, pokoli meleg van, minden kiszáradt: a kedvenc pocsolyánk, a kerti pancsoló, a torkunk, a holt és az élő biomassza is – egyébként mi az a biomassza? Biológiai úton létrejövő szerves anyag tömeg, de ez most nem is annyira fontos. Sokkal fontosabb, hogy mindezekre tekintettel szerdától tűzgyújtási tilalom lép életbe a meglévő kettő mellett újabb hat vármegyében, beleértve szűkebb hazánkat is.

A katasztrófavédelem számos tanácsot is ad, amiket ebben az időszakban be kell tartani. Például ne gyújtsunk tüzet erdőterületeken, fásításokban, és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakóhelyeken se, és mint máskor, most se dobáljunk el csikket, meg semmit, ami összegyűjtheti a napsugarakat és tüzet okozhat.

Vannak, amiket körültekintéssel azért megtehetünk továbbra is – a magyarázatokból nem hiányzik a humor sem:

– A felelős állampolgárok ilyenkor is grillezhetnek, süthetnek szalonnát, bográcsozhatnak a saját kertjükben, de ne tegyék akkor, amikor erős a szél! Van ugyanis jobb módja is annak, hogy bekerüljünk a hírekbe annál, hogy leégettük a saját házunkat. Meg a szomszédét is. Másik fontos szabály, hogy mindig legyen kéznél tűz oltására alkalmas anyag, eszköz — a kerti slag és a medence vize például jó erre, viszont a whiskey, a vodka, a konyak nem jó, a fröccsöt pedig nem pocsékoljuk ilyesmire – sorolta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Megjegyezték azt is, hogy a kerti főzőcskézés olyan, mint a szerelem – őrizni kell a lángot! Sőt, a ki nem hűlt parazsat, hamut sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Mindent rendesen el kell oltani!

Mint írták, ezeket már több ezerszer elmondták, de csak az idén négyezerszer hiába, ugyanis nagyjából ennyi szabadtéri tűz keletkezett eddig az országban.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)