Nagyon részeg volt az az asszony, akit Gyöngyös és Hatvan között Nagyréde közelében a főúton leintett a rendőrjárőr még az 1980-as évek közepén. Akkor még meghívták az újságírókat az efféle ellenőrző akciókra. A traffipax a megengedettnél jóval nagyobb sebességet jelzett, több száz méterrel távolabb pedig az „elfogók” állították meg a személyautót, amelyről messziről látszott, hogy kacsázva halad.

Mikor nagy nehezen a vezetője lefékezett, s az egyenruhás kinyitotta sofőr felőli ajtót, szó szerint kiesett belőle egy egyébként jól öltözött, mutatós hölgy. Felsegítették, megszondáztatták, majd később vérvételre vitték. Kiderült, hogy az alkoholkoncentráció a vérében megközelítette a négy ezreléket! Ez súlyos fokú befolyásoltság mércéje volt akkoriban, majdhogynem alkoholmérgezés. Magánéleti gondját akarta az asszony feledni…

Ma már, éppen 2013 óta, zéró tolerancia van érvényben hazánkban azok ellen, akik szeszes itallal a szervezetükben vezetnek járművet. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan kis mennyiségű kimutatható alkohol, ami még megengedhető lenne. Az ittasságnak vannak véralkohol- és légalkoholszintjei: a legkisebb mennyiségű kimutatható alkoholért elfogadható mértékű bírság jár, a jelentősen nagyobb mennyiségért viszont akár letöltendő börtönbüntetés is kapható. Közös a szabályokban, hogy ha a legkisebb mennyiséget is kimutatják, azért már szankció jár. Elfogadható véralkohol- vagy légalkoholszint tehát nincs.

– Az ittas járművezetés sajnos gyakori bűncselekmény, amit a férfiaknál jóval ritkábban követnek el a nők – közölte a Hírlappal dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész. A Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője hozzáfűzte, ezzel együtt előfordul, hogy hölgyek ülnek illuminált állapotban a volán mögé. Ezzel ők is megszegik azt a KRESZ-előírást, amely szerint járművet csak az vezethet, akinek nincs a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A kommunikációs szakember három olyan ügyről számolt be, amelyekben a közelmúltban emelt vádat a szebbik nem képviselői ellen az Egri Járási Ügyészség. Az első esetben egy 54 esztendős nő idén márciusban Szilvásváradon kocsikázott pityókásan. Este fél kilenc tájban a rendőrök a közúti ellenőrzés során megállították, majd a szondázást követően elvették a jogosítványát.

A másik személy, akit egy hónapon belül kétszer kaptak rajta 2021-ben ittas járművezetésen, egy 24 éves lány volt. Annak az évnek a szeptembere végén, utána meg október vége felé – mindkétszer kora hajnalban – igazoltatták az egyenruhások. Kiderült, hogy bizony jócskán felöntött a garatra, mielőtt az autójával közlekedett Eger belterületén. Másodjára ráadásul kanyarodás közben nekihajtott az útpadkának, majd kis híján kidöntött egy közúti jelzőtáblát. Mindezek azonban nem akadályozták meg abban, hogy a sérült járművet a hajnali szürkületben, szerencsére kihalt városi utcákon át, hazáig elkormányozza.

– A vádhatóság mindkét ügyben ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja a hölgy terhelteket. Velük szemben azt indítványozza, hogy a bíróság sújtsa mindkettejüket pénzbüntetéssel, mellékbüntetésként tiltsa el őket a közúti járművezetéstől. A bűncselekményeket halmazatban elkövető fiatal nő esetében a bíróság a törvény szerint magasabb napi tételeket állapíthat meg és hosszabb tartamú eltiltást alkalmazhat – tájékoztatott dr. Konkoly Thege László.

A zéró tolerancia hazánkban azt jelenti, a jogalkotók annyira alacsonyan húzták meg az ittasság határát, hogy már egyetlen pohár bor elfogyasztása után is ebbe a kategóriába kerülhet az ittas autóvezető, motorkerékpáros. Az ittasság szintjét a kilélegzett levegőben, ezt hívjuk légalkohol szintnek, vagy a vérben mérhető véralkoholszint alapján állapítják meg. A hatályban lévő Büntető Törvénykönyv (Btk.) tartalmazza a határértékeket. Ennek értelmében 0,25 milligramm/liter ezrelék légalkoholszint vagy 0,5 gramm/liter ezrelék véralkoholszint felett bűncselekménynek számít az ittas járművezetés. A véralkoholszint az alkohol szervezetbe juttatását követően fokozatosan csökken, óránként 0,15 ezreléket. Egy üveg világos sör elkortyolgatása után nagyjából másfél órát mindenképpen várni kell. Egy-két feles három-négy órára is kizárja az autóvezetést. Ezek az értékek persze, minden embernél és minden pillanatban mások. Az alkohol lebontását befolyásolja az étrend is és az általános egészségi állapot is.

Mértékek és büntetések

Az ittas járművezetés miatt Magyarországon alkalmazható bírságok mértékét a 156/2009. számú kormányrendelet szabályozza. E szerint, ha a sofőr szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, az szabálysértésnek minősül, amelynek a büntetési tétele 30 ezer forint. Ha véralkoholszintje 0,3–0,5 ezrelék, illetve a levegőalkohol-szint 0,15-0,25 ezrelék közötti, akkor a büntetés már 100 ezer forint. A bűncselekményt el nem érő ittas vezetésért 8 büntetőpontot számítanak. A 0,25-ös légalkohol-, vagy a 0,5-ös véralkoholszint elérése már bűncselekmény. A járművezetéstől való eltiltás kötelező eleme a büntetésnek. Az eltiltás legalább egy évre szól, de akár végleg is bevonhatják a jogosítványt.

