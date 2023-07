Szombaton délután az előző évek hagyományaihoz híven családi, baráti körben évet értékeltek a Kerecsendi Polgárőr Egyesület tagjai az Egri Korona Borházban. Kőrösi Csaba, a szervezet vezetője köszönetet mondott az elmúlt évi munkáért. Utalt arra, hogy az elmúlt évben több mint 1700 óra önkéntes szolgálatot teljesítettek a településen illetve azokon a rendezvényeken, ahova segítségül hívták őket. Eredményesnek ítélte meg a munkát, amiben nagy szerepet játszottak azok a családtagok is, akik támogatták, támogatják párjukat az önkéntes feladat elvégzésében. Örömmel jelentette be, hogy két új hölgytaggal is bővült az egyesület, s így már több mint húszan szolgálnak a falu biztonságáért.

Ezt követően Sári László, Kerecsend polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a számok magukért beszélnek, a kerecsendiek sokat köszönhetnek a polgárőröknek, akik egy jó cél érdekében fogtak össze és tesznek a közösségért. Arra is kitért, hogy bár örülnek annak, hogy Horváth Patrik személyében végre fiatal körzeti megbízott rendőre is van a falunak, azonban a mostanában elkövetett bűncselekmények azt jelzik, hogy az eddiginél is gyakoribb rendőri jelenlétre van szükség. Utalt arra is, hogy az illegális drogterjesztők mielőbbi megfékezése is szerencsés lenne.

Varga Balázs, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese is méltatta a szervezet tevékenységét. Elmondta, hogy a kerecsendi polgárőrök kimagaslóan teljesítettek az elmúlt évben, így munkájukat elismerés illeti.

Oklevélben részesítette Mata Piroskát, Kőrösi Csabát, Antal Miklóst és Bander Pétert. Ugyancsak oklevélben részesült Győrfi Sándor és a nemrég elhunyt idősebb Tatai Gyula özvegye.

A hangulatos helyszínért, a kitűnő vendéglátásért Rácz Józsefnek, az Egri Korona Borház tulajdonosának is köszönetet mondtak, aki évek óta számít a kerecsendi polgárőrök segítségére és hálás a munkájukért. A találkozó vacsorával, kötetlen beszélgetéssel zárult.

kepszöveg: Szabadidejüket áldozzák fel a közösség szolgálatáért a kerecsendi polgárőrök. Fotó: Barta Katalin