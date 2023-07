Mint már beszámoltunk róla, Dorina soha nem tanult meg beszélni, de a szüleivel jól kommunikált.

- Ha éhes volt, tátogott, ha fájt valamije, odamutatott és keservesen sírt. Mindig megértettük, hogy mire van szüksége – emlékezett vissza Gergely.

Az édesapa leszögezte: hálás az orvosoknak.

Biztos vagyok benne, hogy lelkiismeretesen jártak el, és az édesanyám is elmondta, mennyi mindent megpróbáltak. Nekem így kell tovább élnem, békével a szívemben. A gyász ugyan összetör, de a barátaim és a szeretteim is mellettem állnak. Azt tanácsolták, hogy ne zárkózzam be. Szombat délelőtt is bementem a kórházba, délután pedig rendesen megjelentem az étteremben is, ahol pincérként tevékenykedem. A kollégáim mindenhol mellettem állnak. Azt mondták, szívesen veszik, ha velük vagyok, és mindenben támogatnak - mondta az édesapa.

Ágnes Dorina születése óta otthon tartózkodik. Gyermekgondozási díjat kapott, hiszen a nap 24 órájában Dorinára vigyázott. Amíg velük élt, persze Gergely is aktívan kivette a részét a kislány gondozásából. Ő fürdette Dorinát, és gyakran lenyírta a haját.