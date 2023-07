Nagy Csabát arról kérdeztük, hogyan előzhető meg a baj, és mi a teendő, ha mégis megtörténik.

– Tűzvédelmi szakembereink idén is kiemelt figyelmet fordítanak a mezőgazdasági ágazatban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a munkagépeket, hanem tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára – mondta el portálunknak a szóvivő. Arra is kitért, mikre kell figyelniük a mezőgazdasági munkálatokban résztvevőknek azért, hogy megelőzzék a tüzeket, s milyen szabályokat kell betartani ezzel kapcsolatban.

Alapszabály, hogy tarlót nem szabad égetni! Heves vármegyében most tűzgyújtási tilalom van, de a tarlóégetés akkor is tilos, amikor nincs érvényben a tilalom.

– Fontos, hogy a mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, vagy annak közvetlen közelében tilos dohányozni, és égő cigarettacsikket sehol ne dobjunk el. A munkagépek forgó, súrlódó alkatrészei felforrósodhatnak, így meggyújthatják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket vagy akár az egész gabonatáblát is. Ezért ezeket megfelelően be kell állítani, és rendszeresen szükséges olajozni, zsírozni őket. Időnként pedig meg kell állni a betakarítás közben, és meg kell tisztítani a gépeket a rájuk rakódott olajsártól, növényektől – részletezte Nagy Csaba.

A betakarítást és a termények szállítását végző járműveken is kötelező tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Kikötés, hogy a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkezniük, a betakarítási munkálatokat pedig csak olyan mezőgazdasági munkagéppel lehet végezni, amelyen szikracsapót vagy lapátot is elhelyeztek. A gépek használata előtt részletesen ellenőrizni kell azokat: egyebek között az elektromos vezetékek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését kell átnézni, valamint a kipufogórendszert is, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet.

– Érdemes továbbá az aratásnál az aktuális szélirányt is figyelembe venni, ezzel is csökkenthető a tűzveszély a lábon álló gabonatáblában – jegyezte meg Nagy Csaba, s arra is felhívta a figyelmet, mit kell tenni, ha tűz üt ki.

Ha minden igyekezet ellenére mégis kigyullad a mezőgazdasági gép, vagy annak vontatványa, de még személyi sérülés nélkül mozgatható, akkor olyan helyen kell vele megállni, ahol nem tud átterjedni róla a tűz a növényzetre. A vontatmányt érdemes lecsatlakoztatni, ezzel is csökkenthetők a károk. Amennyiben ez a saját testi épségünk veszélyeztetése nélkül lehetséges, próbáljuk meg eloltani a tüzet, de legalább korlátozni a terjedését. Ha pedig a tűz oltása saját eszközökkel nem lehetséges, menjünk biztonságos távolságra tőle - tanácsolták -, és hívjuk a 112-es egységes segélyhívószámon a tűzoltókat!