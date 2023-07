Ezután az önkéntes csapatok felsorakoztak a kismotorfecskendő szerelő verseny helyszínén. A rekkenő hőségben, a tűző napon vízzel hűtötték egymást a résztvevők, hiszen a kánikulában sem csökkent a versenyszellem. Villámgyorsan kapcsolták össze a tömlőket, nyitották az osztót, porzott utánuk a talaj, mikor a sugárcsövekkel szaladtak. Az osztott sugár szabályos megszerelését követően a versenybírók a víz megjelenésekor állították le az időmérőt. A találkozó baráti hangulatban telt, a cél az volt, hogy mindenki jól érezze magát, kellemes időt töltve az önkéntes tűzoltó bajtársakkal és szeretteikkel. Délután a gyermekek nagy örömére habpartit rendeztek, a hűsítő habrengetegbe nevetve ugrottak, futottak bele a kicsik és nagyok egyaránt. A vállalkozó szellemű csapatok a tűzoltó autó húzó versenybe is beneveztek, nők, férfiak megfeszülve húzták a több tonnás tűzoltó gépjárművet a gáton. Ezen kívül, tűzoltó készülék dobó versenyen, illetve a tömlő gurításban is sokan kipróbálták magukat. A Tisza-tó ötven éves évfordulója alkalmából egy tavi totóval is készültek a szervezők, illetve a Tűzmegelőzési Bizottság tűzvédelmi kérdéssorait is megválaszolhatták az érdeklődők – informálta portálunkat Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő.

A rendezvényen több mint háromszáz tűzoltó, családtag, barát vett részt, ahol egész nap szólt a talpalávaló a népdalkörök vagy a lemezlovas jóvoltából. A túlhevülést megelőzve a versenyek végén sokan a Tisza-tóban frissültek fel, a gyermekek, felnőttek egy közös fürdőzéssel zárták a napot.

A kismotorfecskendő szerelés eredményei az alábbiak szerint alakultak:

Ifjúsági leány csapat:

Gyöngyöshalász ÖTE Füzesabony ÖTE

Ifjúsági fiú csapat:

1. Füzesabony ÖTE

2.Gyöngyöshalász ÖTE

Női csapatok:

1. Gyöngyöshalász ÖTE

2. Jászszentandrás ÖTE

3. Abasár ÖTE

4. Füzesabony ÖTE

Férfi és vegyes csapatok:

1. Abasár ÖTE (férfi)

2. Gyöngyöshalász ÖTE (vegyes)

3. Gyöngyöshalász ÖTE (férfi)

4. Füzesabony ÖTE (férfi)

5. Tiszanána ÖTE (vegyes)

6. Jászszentandrás ÖTE (vegyes)