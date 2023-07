Vízbe fulladt egy 27 éves helyi férfi vasárnap este a tiszafüredi szabadstrandon, zárás után – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-vel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja eset körülményeit – közölték.

A Tények arról számolt be, hogy a férfi részegen ment vízbe. A férfi és barátai már nap közben is elmentek a folyóhoz, de már ekkor is olyan részegek voltak, hogy hazaküldték őket. Később viszont úgy döntöttek, hogy visszamennek, zárás után szöktek be a strandra. A férfi – miután vízbe ugrott – szinte azonnal megfulladt, már nem tudták megmenteni az életét.