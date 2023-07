Ahogy portálunk is beszámolt róla, nincsenek egyszerű helyzetben a gyöngyösi városrendészek, szinte mindennapra jut valamilyen furcsa ügy. Közel két hete írtunk arról, hogy nyilvános vécének használta a Kitérőgyár vasúti megállót egy férfi, ezért a városrendészek ellenőrzés alá vonták. Miután nem tudta igazolni magát, az egyenruhások kipakoltatták a zsebét, ahonnan egy kis csomag kábítószer került elő. Nem tudta megmondani, hogy kirstály vagy crack.

Legutóbb pedig a városrendészek arról kaptak bejelentést, hogy három férfi egy betört ablakú kocsit tol. A járművet végül az egyenruhások egy zöld területen találtak meg, benne egy alvó férfival. A férfi nem tudta megmondani, honnan van az autó, és egy fegyver is előkerült

A Ripost pedig most arról ír, hogy a helyiek szerint viszont egyáltalán nem meglepőek az itt-ott felbukkanó, zavart állapotú, vagy éppen olyan emberek, akik láthatóan drogot fogyaszthattak:

- Vannak bizonyos helyek, ahol az átlagosnál - hogy is mondjam - több a kétes figura. Oda nem szívesen megyünk, mert bele-bele futni egy zombiba vagy olyan fickóba, aki ránézésre is eléggé be van állva - mesélte a Ripostnak egy gyöngyösi férfi. Hozzátette, eddig nem történt semmi baj, de azért tartanak a dologtól.

– Nem nyugtat meg, hogy van, akinél fegyvert találnak, akkor sem, ha az gáz-riasztó. Ki tudja, hogy egy ilyen betépett fazon mire képes - szögezte le.