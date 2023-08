– A bírósági ítélkezésben is, mint minden szervezet teljesítményének értékelésében, meghatározó az emberi tényező. Miként teljesített szakmai szempontból vármegyénk bírói közössége?

– A bíró szakmai munkáját rendszeres értékelésekkel is vizsgálni kell az ezt meghatározó jogszabály alapján. A leggyakoribb mérce azonban, hogy jogorvoslatot terjesztenek elő a bíró által hozott határozattal szemben, s a másodfokú bíróság felülbírálja törvényességi szempontból, hogy eljárási, anyagi jogi előírások betartásával hozta-e meg a döntését, a bizonyítékok mérlegelése logikai szempontból helyes volt-e. Ebben az értelemben jól teljesített a Heves vármegyei bírói közösség. Emelkedett a másodfokon helybenhagyott ítéletek aránya, ami 41 százalék. A cél nyilvánvalóan az, hogy ez minél magasabb legyen. A büntető ügyszakban az ítéletek 35 százalékát hagyták helyben, az 59 százalékát megváltoztatták másodfokon. A hatályon kívül helyezett ítéletek aránya csökkent, polgári ügyszakban hat, míg a büntetőben három százalék volt. A helybenhagyások, illetve a megváltoztatások aránya múlik a bíró munkáján, hiszen, ha rosszul értelmezi az anyagi jogi előírásokat, vagy netán eljárásjogi hibát vét, akkor ezt másodfokon kell kiküszöbölni. Az is lehet, hogy nem hibázik a bíró, de az igazságszolgáltatás lényege, hogy ha a bizonyítékok értékelését vitatják a felek, akkor független bírói tanács is felül tudja ezt bírálni, s adott esetben megváltoztatják a döntést. Én legfontosabbnak a döntések hatályon kívül helyezési arányának a csökkentését látom. Megtörténik persze olyan eset is, hogy hatályon kívül helyezik az elsőfokú ítéletet, mert megváltozik valamilyen körülmény annak meghozatala és a másodfokú határozat megszületése között. Előkerül például egy vádlott, aki teljesen más irányban kezd el védekezni. Vagy: családjogi perben a gyermek véleményét figyelembe véve, az akkori nyilatkozatai alapján az egyik szülőnél helyezi el őt a bíróság. Ám, ha utóbb módosul a csemete véleménye, akkor indokolt megváltoztatni, hogy melyik szülőjénél legyen. Vannak abszolút kiküszöbölhető és csökkenthető eljárási hibák is. Például lényeges előírás, hogy milyen törvényi kötelezettségekre kell figyelmeztetni a feleket, és ezt jegyzőkönyvbe kell foglalni, s az is fontos, hogy ezt meg is értse az ügyfél. Az ilyen hibákat ki is kell igazítani. Bízom abban, hogy alacsony számon sikerül mindezt tartani. Alapvető igazság, ha nincs megismételt eljárás, akkor a procedúra teljes időtartama is rövidebbé válhat.

– Mennyire fordítanak figyelmet a bírák és az igazságügyi alkalmazottak képzésére?

– Természetesen nagy figyelmet fordítunk rá. Úgy vélem, ezen a téren szerencsésebb a bíróság más költségvetési szervekhez képest, hiszen országosan két képzési központunk is van. Az egyik a Magyar Igazságügyi Akadémia Budán, ahol rendszeresen tartanak személyes részvétellel járó képzéseket bíráknak, igazságügyi alkalmazottaknak. Minden bíróságon, így a törvényszékünkön is külön oktatásért felelős személy dolgozik, aki minden bíró esetében nézi, hogy a rá egyénileg kötelezően előírt képzésnek eleget tesz-e. Évente öt-tíz olyan kurzus van, amelyen részt kell venniük a kollégáknak. A másik képzési központunk a Balaton mellett található. Az említetteken túl online képzéseknek is részesei lehetnek a munkatársaink. A jogalkalmazási és ügykezelési kérdésekben a járásbírósági kollégák számára tartott értekezletek is kellőképpen segítenek eligazodni.

– Az elmúlt évek kormányzati támogatásainak is köszönhetően az Egri Törvényszéken rengeteget fejlődtek, jobbá váltak az ügyfélfogadás körülményei, a tárgyi feltételek, elterjedt a digitális eszközök használata. Hogyan segíti mindez a bíróságok feladatainak ellátását? Várhatók-e további fejlesztések?

– Az elmúlt két év, különösen a Covid-járvány időszaka, megmutatta, mennyire fontos a digitális fejlesztés üteme. Az ügyfelekkel, a kollégákkal való digitális kapcsolattartás szükségessége a Covid-járvány alatt jött elő. Sokkal nagyobb lehetőség nyílt arra, hogy tárgyalásokon, bírósági eljárásokban online hallgassák meg a feleket. Büntetőügyekben ez kizárólag távmeghallgatás útján mehetett végbe. Garanciális a jelentősége annak, hogy tanú, vádlott esetében kétséget kizáró legyen, az online tér másik felében a megfelelő személy hallgatható meg. Másik bíróság épületében vagy büntetés-végrehajtási intézetben, ahol a távmeghallgatási végpontot kiépítették, ellenőrzés mellett van jelen az, akit a bíróság ily módon meg tud hallgatni. Az, hogy egy személyt nem kell előállítani a tárgyalásra, a biztonsági kockázatot is jelentősen csökkenti, s persze költségeket is mérsékel. Lehet, hogy a vádlottnak is kedvezőbb, mert nem kell elszállítani hosszú-hosszú kilométereken át. Ez a megoldás megmaradt. Polgári eljárásokban mód nyílhat arra is, hogy egyéb internetes programon, például Skype-on, azaz nem feltétlenül zárt rendszeren csatlakozhat valaki a tárgyaláshoz. Nagyon megnőtt az ügyfélkapun át történő kapcsolattartás aránya. Ez kiküszöbölheti a postai kézbesítéssel járó nehézségeket is. Így akár egy külföldön élő fél is megkaphatja digitális úton, a meghozatalát követően már másnap, a bírósági határozatokat. A bíróságaink között – az évi egyszeri összbírói értekezletet kivéve – a vezetői, szakmai értekezleteket ma már online tarthatjuk. Ez rendkívül sok időt, pénzt, költségvetési forrást spórol meg. Húsz éve a járásbíróságok elnökei autóba ültek, elutaztak Egerbe félnapos megbeszélésre. Ennek a benzinköltségeit és egyebeket el kellett számolni. S az is tény, hogy egy teljes napjuk kiesett. Ma egy online értekezlet egy-másfél óra, s arra is van lehetőség, hogy a járásbíróság vezetője aznap délelőtt vagy délután még tárgyaljon, illetve igazgatási tevékenységet végezzen. Egy esetleges későbbi járvány esetére megtanultuk azt is, hogyan lehet otthoni munkavégzés mellett működtetni az igazságszolgáltatást.

– Melyek az idei és a jövő évre szóló szakmai és igazgatási elképzelések, amelyek révén még tovább léphetnek előre vármegyénk bíróságai a munkájukban?

– Az egyik fő kihívást az jelentheti, hogy az Egri Törvényszék bírói karának korösszetétele alapján több kolléga nyugdíjazása várható mindkét évben, s megújul néhány esztendőn belül a büntető ügyszak. A nyugdíjba vonuló tapasztalt kollégákat nem lehet egyik napról a másikra pótolni. Ez nagyon fontos feladat lesz, hiszen megújulnak a másodfokú tanácsok. A váltásokat úgy kell végezni, hogy az ügyfelek ne érzékeljenek ebből semmit, azt lássák, hogy folyamatos az ítélkezési munka. Mindez rendszeres konzultációt és kapcsolatot igényel. Folytatni kell továbbá az elhúzódó eljárások számának csökkentését is. Vannak olyan ügyek, amelyek a jogszabályi környezet és az eljárásjogi helyzet miatt bizony el tudnak húzódni. Ha például harminc körül van egy polgári eljárásban a felek száma, s köztük vannak idősek, egy ingatlannal kapcsolatos jogvitában minden félnek személyesen részt kell vennie. Előfordulhat, hogy közben többen is meghalnak, akkor az a procedúra többször is megakad, amíg az örökösök kiléte meg nem állapítható. Ám azokat az ügyeket, amelyek a törvényi előírások alapján időben befejezhetők, igenis gyorsítani szükséges. A vagyongazdálkodásban, a laktanya kezelői jogának az állam számára visszaadásán túl, a legfőbb cél a Hevesi Járásbíróság megfelelő elhelyezése. Új ingatlan létesítése a tervünk, ehhez az Országos Bírósági Hivatal számára a szükséges előterjesztést már megtettük. Egyeztettünk a hevesi polgármester úrral is. Sikerült a városban központi helyen lévő ingatlant találni, ahol modern, a mai kornak mindenben megfelelő járásbíróságot építhetünk. A többi járásbírósági épületünket már felújítottuk, a hevesi viszont egy társasházban van, ami hosszú távon az adottságai, a méretei miatt nem felel meg a napjaink követelményeinek. Ezt a projektet elindítottuk, ha az önkormányzat hozzájárul és megvan a kiválasztott telek, akkor a tervezés is elkezdődhet. Öt, hat év alatt juthatunk el a teljes kivitelezésig, ebben bízom.

– Melyek az ismereteik arról, van-e visszajelzés, hogy mennyire elégedettek az ügyfelek vármegyénk bíróságainak a munkájával?

– Teljesen objektív mérőszámot erre nem tudok mondani. A bíróságok az igazságszolgáltatás jellegéből fakadóan sosem lesznek a népszerűségi verseny élén. Egy polgári perben például az egyik fél, ha a másik nyer, úgy érezheti, neki nem lett igaza a bírósági ítélet alapján, s azzal nem elégedett. Büntetőeljárásban a vádlott hozzátartozója azt mondja, miért nem az igazi bűnösöket ítélték el. A sértett meg azt, miért nem sokkal súlyosabban büntették meg a terheltet. A bíróság feladata, hogy törvényes, közérthető, meggyőző erejű indokolással lássa el a döntését. Ha ezt megtette, akkor úgy gondolom, mindenkinek elégedettnek kell lennie. Objektív mérőszám a fellebbezési arányszám lehet. Az ügyek döntő többsége első fokon jogerőre emelkedik a törvényszék járásbíróságain, ez azt jelenti, hogy az ügyfelek elégedettek. Tudni kell, hogy a törvényszék vagy bármely bíróság elnökének törvény szerint tilos bármilyen ügybe is beleszólnia, egy döntés törvényességét felülbírálnia! Erre szolgálnak a másodfokú bíróságok, adott esetben felülvizsgálati eljárásban a Kúria. Egyszerű példával: ha az én szerepemet egy buszpályaudvar vezetőjéhez hasonlítjuk, akkor nem mondhatom meg a buszsofőröknek, hogy milyen útvonalon haladjanak, de azt igen, hogy mennyi az az elvárható idő, ami alatt a busznak be kell érkeznie a célállomásra. Törekszünk rá, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, s megnyugtató, kielégítő választ adjunk az esetlegesen benyújtott panaszaikra.

– Mi jelenti a törvényszék elnöke számára a kikapcsolódást?

– Nagyon szeretek a családommal kirándulni, s mivel a történelem nagyon érdekel, szívesen látogatok el felújított vagy a még nem újjáformált várakba, kastélyokba. Igencsak érdekel a gasztronómia is, megfordulok a vármegyében működő éttermekben is. Szeretem a borászati-gasztronómiai eseményeket, amelyekből Egerben és a vármegye több helységében van bőven. Főzni nem szoktam, de a kovászos kenyér sütését örömmel vállalom, ennek a technikáját a Covid-időszakban sikerült továbbfejlesztenem. Hetente egyszer szoktam sütni kenyeret.