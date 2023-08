Mint írják, tudják, hogy imádnak a mátrai utakon száguldozni, de legyen mindenki óvatos és felelősségteljes.

– A Mátra nem versenypálya, hanem egy gyönyörű természeti környezet, amit meg kell becsülnünk. Nem csak a saját életeteket, hanem másokét is veszélyeztetitek, ha túl gyorsan mentek, vagy ha nem tartjátok be a közlekedési szabályokat. A kanyarokban maradjatok a saját sávotokban, tartsátok be a sebességhatárt, figyeljetek az aszfalt állapotára és az időjárásra. Ne feledjétek, hogy a motorozás nem csak egy sport, hanem egy életforma is. Élvezzétek a szabadságot, a szépséget és a barátságot, amit ez a hobbi nyújt. De ne legyetek felelőtlenek, mert akkor könnyen elveszíthetitek mindazt, amit szerettek. Ha pedig mégis úgy éreznétek, hogy ki kell élnetek magatokat, akkor inkább irány a gokart pálya, ahol biztonságosan versenyezhettek. De vigyázzatok, mert ott is találkozhattok velünk – figyelmeztetnek.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)