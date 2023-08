Itt van szeptember elseje, azaz a tanévkezdés. Ilyenkor hagyományosan a rendőrök is nagyobb számban vannak jelen az utakon, s vigyáznak a gyermekekre is. Egerben is így lesz egész hónapban, szeptember 1-től 30-ig minden tanítási napon reggel 7 és 8 óra között, illetve délután fél 1 és fél 2 között lesznek ott a gyalogátkelőknél.