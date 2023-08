A pályakerékpáros sportág egyik versenyszáma a páros időfutam, amit közönségesen üldözőversenynek neveznek. Üldözőversenyre került sor idén májusban Vámosgyörk külterületén is, de ez alkalommal nem a testedzés, hanem egy biciklitolvaj elfogása volt a történtek apropója – tájékoztatta portálunkat dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Valamint azt is elmondta, hogy a Gyöngyösi Járási Ügyészség vádat emelt egy büntetett előéletű 27 éves férfival szemben kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt. A vádirati tényállás szerint a vádlott idén, május 18-án délután Vámosgyörkön, az egyik József Attila úti ház udvaráról eltulajdonított egy 55.000 Ft értékű kerékpárt, ami még aznap visszakerült a tulajdonosához, így a lopási kár megtérült.

A bűncselekmény miatt indult nyomozás során rögzítették az elkövetés további részleteit is. Ezek szerint a biciklit a sértett aznap délelőtt átvitte a szomszédjához, kérve, hogy cserélje ki rajta a nyerget. Ekkor a kétkerekűt letámasztotta a kapu mellé, ahonnan négy óra körül a vádlott elemelte azt. A tulajdonos véletlenül meglátta a lopást, rögtön segítségért kiáltott, mire a szomszéd a saját kerékpárján, egy tanú pedig gépkocsival üldözőbe vette az Adács felé menekülő tolvajt. Hamarosan csatlakozott hozzájuk maga a sértett is, aki egy másik biciklin sebesen tekert utánuk, miközben telefonon értesítette a rendőrséget a történtekről. Az elkövetőt a nyomába eredt férfiak érték utol, akik visszavették tőle a lopott dolgot, de azt már nem tudták megakadályozni, hogy a határban be ne fusson a bokrok közé. Így sem tudott azonban elmenekülni, mert a kiérkező rendőrjárőr Adács belterületén hamarosan elfogta, és megbilincselve a kapitányságra szállította az amatőr duatlon terén is jeleskedő, kimerült tettest – egészítette ki a sajtószóvivő ügyész.

Megtudhattuk, hogy a járási ügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – beismerése esetén – 64 nap elzárást szabjon ki a terhelttel szemben.