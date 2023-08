Olvasóink jelezték, hogy Petőfibányán, a Dózsa György utcában lévő boltból valaki – nappal, nyitvatartási időben – elvitte csütörtökön a kasszát. Úgy tudjuk, már a találgatások is megindultak arra, ki lehetett az elkövető, aki úgy gyűjtötte be zsákmányát, hogy közben többen is voltak az üzletben. A petőfibányaiak azt mesélik, miután megszerezte a kasszát, nemes egyszerűséggel elszaladt vele.

Portálunk megkeresésére Szabó Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte: a Hatvani Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a petőfibányai boltban csütörtökön történtek miatt. További részleteket egyelőre nem közöltek az ügyről, amely felbolygatta a település nyugalmát augusztus első napjaiban.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)