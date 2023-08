A középmagas és magas épületekben, társasházakban keletkezett tüzek oltása nagyon összetett feladat, a kiürítésük sok időt vehet igénybe, a lakások nagy száma miatt a bennrekedt embereket nagy erőkkel kell keresni, és ezzel párhuzamosan a tűzoltási munkálatokat gyorsan és hatékonyan kell végezni. A gyakorlások célja, hogy a tűzoltók megismerjék az egyes épületek sajátosságait, egy esetleges beavatkozásnál már ismerjék azokat, illetve, ha tűzvédelmi hiányosságot tapasztalnak, akkor arra felhívják a lakók figyelmét, részletezte a szakember.

A társasház lakóközösségét a gyakorlatot megelőzően, napokkal hamarabb kiértesítik a tűzoltók, általában a közös képviselővel veszik el a kapcsolatot. Ez azért fontos, hogy elkerüljék a pánikot, a lakók tudják, hogy az adott napon a tűzoltók ellenőrző gyakorlat miatt érkeztek az épületbe.

Nagy Csaba szavaiból kiderült, a gyakorlati próbán az állománynak egy feltételezett segélyhívásra kell vonulnia, majd pontosan úgy kell beavatkozniuk, mintha éles káreset történt volna. A gyakorlatok feltételezése alapján jellemzően egy lakástüzet kell eloltaniuk, eltűnt személyt kell megtalálniuk, illetve kimenteniük az épületből, és át kell adniuk őt a mentőknek.

Számos óvintézkedést tehetünk, hogy elkerüljük a bajt, és hogy ne veszélyeztessük a velünk egy épületben lakókat, valamint saját magunkat.

– Fontos, hogy a tűzhelyen készülő ételt ne hagyjuk felügyelet nélkül, különösen a bő zsírban, olajban készülő ételeket ne! A kifutó zsiradék ugyanis azonnal lángra kap, és a konyhák zsúfolt bútorozottsága a tűz továbbterjedésére jó lehetőséget biztosít. A meggyújtott gyertyát, mécsest se hagyjuk magára még rövid időre sem! A felelőtlen dohányzás még mindig dobogós helyezettként szerepel a tüzek kialakulásában. Kellő odafigyeléssel ezek az esetek is megelőzhetők, például ha mellőzzük az ágyban dohányzást. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy biztonsági kockázatot rejt a közös terek vagyonvédelmi rácsokkal való lezárása, illetve a lezárt területen történő tárolás is. Ezek kivitelezése előtt vegyük fel a kapcsolatot a tűzvédelmi szakemberekkel – részletezte a szóvivő.

Ha mégis megtörténik a baj, és tüzet vagy füstöt észlelünk egy panelházban, akkor egyebek között a következőket kell szem előtt tartanunk.

Először is azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon. Fontos, hogy az eloltott tüzet is be kell jelenteni!

– A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani, de csak akkor, ha azzal saját testi épségünket nem kockáztatjuk! A konyhában meggyulladt olajat, zsiradékot vízzel semmiképp ne próbáljuk meg eloltani! A szétfröccsenő, égő folyadék súlyos égési sérüléseket okoz, és a tűz szétterjedését is segíti. Legegyszerűbb megoldás, ha az égő zsiradékot fedővel letakarjuk, és elzárjuk a tűzhelyet – sorolta, és kiemelte, amennyiben nem sikerül egy tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a lakást, és a bejárati ajtót csukjuk be magunk után, de kulccsal ne zárjuk be, hogy a szakemberek könnyebben bejuthassanak. Az is fontos, hogy kiabálással riasszuk a többi lakót.

