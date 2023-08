A Zala vármegyei illetőségű, munkanélküli vádlott a bűncselekményeket jellemzően 2020-ban követte el úgy, hogy bizonyos weboldalakon álprofilokat hozott létre, melyek felhasználásával erotikus tartalmú társkereső csoportokban férfiakkal ismerkedett, akiktől intim fényképeket kért. Ezt követően azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a fotókat, vagy a korábban folytatott üzenetváltásukat, ha a sértettek nem utalnak át számára különböző pénzösszegeket. Ezeken túlmenően a terhelt hirdetési oldalakon is regisztrált, melyeken például fehérneműket kínált eladásra anélkül, hogy szándékában állt volna azokat leszállítani. Megtörtént az is, hogy az asszony egy zárt csoportban – álnevet használva – mint segítő személy a valódi önmagát pártfogoltként mutatta be, olyannak, mint aki sürgős anyagi segítségre szorul. Erre hivatkozással adományokat és kölcsönöket kért a saját bankszámlájára, az utalásokat követően pedig elérhetetlenné vált.