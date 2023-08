Kedden délelőtt kapcsolták be először a megye második, Eger első traffiboxát a Vécseyvölgy úton, de máris beleszaladt egy autós, másodpercekkel azután, hogy üzembe helyezték, pedig több rendőr is állt a készülék mellett. A büntetést viszont megúszta, mert két másik autós is kitakarta a rendszámát. Rosszul járt viszont egy suzukis, aki várhatja a csekket, mert ő nem figyelt föl a dobozra és a csoportra.

Kedden fél tízkor próbálták ki az új eszközt, amelyben néha-néha feltűnik majd rendőrségi sebességmérő készülék, de arra számítanak, hogy ha nem lesz benne az eszköz, akkor is óvatosabban közlekednek majd a gépjárművek Egerből kifelé és befelé is. Farkas Attila alpolgármester kiemelte, együttműködik az önkormányzat és a rendőrség is, heti kapcsolatban vannak, de a közterületesek is rendszeresen egyeztetnek a belügyi szervezettel. A kooperáció eredménye a traffibox, amelytől a közlekedés biztonságának javulását várják. Megemlítette, hogy négy gyalogos átkelőhely létesült a városban, egy az ifjúság utcán, kettő a Cifrakapu utcán, egy a Vécseyvölgy utcán a buszmegállónál. Ezekhez nagy fényerejű LED lámpákat szerzett be a helyhatóság, valamint a vakok és gyengén látók számára hosszbordázott csíkokat alakított ki. Idén további két zebra is létesül a Maklári úton és Csiky Sándor utcában, a Generali pályázatának köszönhetően pedig okoszebrát is kialakítanak.

Szittner Zoltán alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának főelőadója elmondta, a traffibox egy országos projekt, minél több helyen szeretnének sebességet mérni, illetve lassítani a forgalmat. Véges azonban a személyi állomány létszáma és az eszközök száma is, ezért helyezik ki a dobozokat, amelyekben nincs állandó mérés, de az autósok sem tudják, mikor van benne készülék. A megyében ez a második doboz, az elsőt januárban Hatvanban helyezték üzembe és az első két hónapban számos gyorshajtót „fogott”, azóta viszont célt ért, hiszen betartják a sebességhatárt a közlekedők.

Kérdésünkre elmondta, valóban több helyszín szóba került Egerben a traffibox kialakítására, hiszen először arról volt szó, hogy az Árpád utcán létesül, de összesen hét helyszínt találtak alkalmasnak, ezek közül aztán három maradt versenyben. Az önkormányzat és a rendőrség döntése alapján a Vécseyvölgy utcai lett az első, de remélik, hogy a másik kettő is megvalósul.