A vád szerint a férfi 2023 májusában az egri bevásárlóközpont két üzletének ajtaján lévő zsanérszögeket eltávolította, majd az ajtókat a helyükről leemelve bejutott a helyiségekbe - erről dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész tájékoztatta portálunkat csütörtökön. A vádlott az első üzletből üres kézzel távozott, azonban szándékával nem hagyott fel. A második boltba bemenve már elérte célját, és egy tálcát vett magához a benne lévő aprópénzzel együtt, majd azzal kívánt távozni, azonban meggondolta magát, így a tálcát visszavitte.

Ezt követően az üzlet irodahelyiségében tovább kutakodott, melynek eredményeképpen magához vett egy ajándéktasakot a benne lévő legalább 7 millió 314 ezer 500 forint összegű készpénzzel együtt.

Az eltulajdonított összeg jelentős része megtérült, és a nyomozó hatóság több mint hét millió forintot visszaadott a sértettnek.

A különös visszaeső férfi letartóztatásban várja a bíróság előkészítő ülését. A járási ügyészség a tolvajt kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette kísérletével, valamint jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével vádolja.

Dr. Gubala Ádám Miklós arról is beszámolt, hogy az Egri Járási Ügyészség a most benyújtott vádiratában mértékes indítványt tett arra az esetre, ha a férfi a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A vádhatóság négy év szabadságvesztés és öt év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben rendeljen el vagyonelkobzást, továbbá rendelje el egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetés – egy év fogház – végrehajtását is.

